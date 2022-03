Fange einen Mann, der seinen Partner getötet hat, um die Beziehung zu beenden

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Die Behörden kündigten die Festnahme eines Mannes an, der beschuldigt wurde, seinen Partner getötet zu haben, als sie beschloss, die Beziehung zu beenden Die Veranstaltungen fanden in Medellin, Antioquia, statt.

Ein Sicherheitskontrollrichter in Medellín verhängte eine Gefängnisversicherung gegen Deiner José Durán Loras, der angeblich für den schweren Frauenmord seines Partners verantwortlich war, einer 24-jährigen Frau, die als Carolina Aguilar Díaz identifiziert wurde.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ereigneten sich die Ereignisse am 20. März in einem Haus im Viertel Villa Hermosa in Medellín.

Den Ermittlungen zufolge kam Deiner José Durán am vergangenen Sonntagmorgen in dem Haus an, in dem sich Carolina Aguilar Diaz in der oben genannten Nachbarschaft befand. Dort wäre eine Diskussion ausgebrochen, weil die Frau beschlossen hatte, die Liebesbeziehung zu beenden.

Die Generalstaatsanwaltschaft stellte fest, dass der betreffende Mann ein Messer gezogen hatte, mit dem er Carolina Aguilar mehrmals angriff, was zu ihrem Tod führte. Am Tatort war eine Schwester des Opfers, die versuchte, die Frau zu verteidigen; ihre Bemühungen reichten jedoch nicht aus.

Deiner José Durán wurde von Mitgliedern der Nationalpolizei in Flagrante gefangen genommen. Anscheinend griffen Anwohner des Sektors, die auf den brutalen Stichangriff gegen Frauen aufmerksam wurden, bis die Behörden eintrafen, weil der mutmaßliche Frauenmord einigen Berichten zufolge in Begleitung ihres Sohnes fliehen wollte.

Nach der Festnahme des Subjekts stellte die nationale Polizei ihn den zuständigen Behörden zur Verfügung, um das Gerichtsverfahren voranzutreiben.

Der Staatsanwalt berichtete, dass der Mann die Anklage eines Staatsanwalts der URI Early Warnings Group of Mord nicht eingereicht habe.

Frau wurde zerstückelt und im Kofferraum ihres Autos verlassen

Die Behörden in Barrancabermeja untersuchen weiter, während die Gemeinde nicht aus Erstaunen über dieses bedauerliche Verbrechen hervorgeht. Dies ist die 41-jährige Johana Chavez, die zerstückelt im Kofferraum ihres eigenen Autos aufgefunden wurde.

Die Feststellung erfolgte am 21. März, und das Bürgermeisteramt von Barrancabermeja forderte die zuständigen Behörden auf, diesem Fall Vorrang einzuräumen, um die mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.

Laut dem jüngsten Bericht der Behörden könnte es sich um einen Frauenmord durch den romantischen Partner der 41-jährigen Frau handeln. Obwohl noch nichts festgestellt wurde, verfolgen die Behörden die Untersuchung eines mutmaßlichen Verbrechens der Leidenschaft.

„Ihre Mutter gibt an, dass sie seit Freitag nichts über sie gewusst habe und dass sie möglicherweise mit ihrem romantischen Partner auf einer Farm sein würde. Nach vorläufigen Informationen würden die Fakten mit Problemen der Leidenschaft zusammenhängen“, berichtete Oberst Alexander Sánchez, Kommandeur der Magdalena Medio Police, zitierte von Blu Radio.

