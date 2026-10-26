En video: hombre se enfrentó a ladrón que le apuntó a la cabeza con un arma de fuego en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un presunto delincuente amenazó con un arma de fuego a un ciudadano en el barrio Los Andes, en Barrios Unidos. Tras el altercado, el sujeto huyó en una motocicleta junto a otro hombre. - crédito @PasaenBogota/X

Guardar

Un hombre se enfrentó a un presunto ladrón que le apuntó a la cabeza con un arma de fuego durante un intento de hurto registrado en el barrio Los Andes, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por la cuenta Pasa en Bogotá.

Según la fecha y la hora que aparecen en la grabación, el episodio ocurrió el miércoles 21 de octubre, a la 1:24 p. m.. El video proviene de una cámara de seguridad ubicada en el sector.

PUBLICIDAD

La secuencia muestra que un hombre se acerca al ciudadano por la espalda y, segundos después, le apunta con un arma de fuego a corta distancia. La grabación no permite establecer qué palabras intercambiaron ni si el presunto agresor alcanzó a exigirle objetos específicos.

Las imágenes muestran un forcejeo entre el ciudadano y el hombre armado

El ciudadano se volteó y enfrentó al hombre que portaba el arma. Ambos protagonizaron un forcejeo en la vía pública, como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Durante el altercado, el presunto ladrón realizó un movimiento con el arma en dirección al ciudadano. En redes sociales se afirmó que habría intentado disparar, pero ese dato no ha sido confirmado por las autoridades ni puede establecerse de manera concluyente solo a partir del video.

PUBLICIDAD

Después del forcejeo, el hombre armado se alejó del lugar. La víctima permaneció en el sitio y no se observa en las imágenes si sufrió lesiones.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el estado de salud del ciudadano ni sobre una denuncia formal relacionada con el caso.

Un hombre se resistió al intento de robo y se enfrentó al sujeto que le apuntaba a la cabeza con un arma de fuego en el barrio Los Andes, en Bogotá. - crédito captura de video

El presunto responsable huyó en una motocicleta con otro hombre

Tras alejarse de la víctima, el hombre que aparece armado corrió hacia una motocicleta. En el vehículo lo esperaba otro sujeto, de acuerdo con la secuencia registrada por la cámara de seguridad.

Los dos hombres abandonaron el sector en la motocicleta. Las imágenes difundidas no permiten conocer la placa del vehículo ni la identidad de quienes aparecen en el video.

PUBLICIDAD

Tras el enfrentamiento, el presunto ladrón escapó junto a otro sujeto que lo esperaba en una motocicleta. - crédito captura de video

Líder comunitario habló de otros robos reportados en el sector

Jorge Garzón, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Andes, señaló que en el sector se han presentado otros atracos con una modalidad similar. Sus declaraciones fueron recogidas por Citytv.

“En este corredor han sucedido ya varios eventos en las mismas circunstancias: personajes en moto llegan, uno se baja, el otro lo espera y a mano armada atracan a los vecinos de esta comunidad”, afirmó Garzón.

El representante comunitario indicó que la víctima del hecho registrado por las cámaras reside en Alta Vista y fue abordada mientras transitaba por el sector. También mencionó un caso previo en la calle 94 con carrera 67, donde, según dijo, una integrante de la Junta de Acción Comunal fue víctima de un atraco cometido con un revólver.

PUBLICIDAD

Jorge Garzón, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Andes, denunció otros atracos en el sector y alertó sobre posibles engaños a adultos mayores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Residentes pidieron controles de seguridad en el barrio Los Andes

Garzón también se refirió a denuncias de residentes sobre personas que se movilizarían en vehículos y se acercarían a adultos mayores con preguntas sobre direcciones.

“También ha sucedido que en carros, un carro negro y un carro blanco, pasan preguntándole a los adultos mayores que dónde queda Cafam o dónde queda tal dirección, simulando que están perdidos y que están averiguando alguna situación para, así mismo, usar escopolamina, escopolaminarlos y robarlos”, afirmó el líder comunitario.

Los residentes del barrio Los Andes solicitaron mayor presencia de la Policía y controles en el sector. Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre el intento de hurto registrado por las cámaras de seguridad ni se han informado capturas relacionadas con el caso.

PUBLICIDAD