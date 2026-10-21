Colombia

Ex esposa de Gustavo Petro habló de la sexualidad de Gustavo Petro tras las acusaciones de Angie Rodríguez de presuntas fiestas con jóvenes travestis: “Mujeriego”

Mary Luz Herrán afirmó que compartió 15 años con él y que nunca tuvo conocimiento de los hechos mencionados por la exdirectora del Dapre

La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente con mujeres jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna de las personas que aparecían era menor de edad. - crédito #HolaSoyDanny/Youtube
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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, afirmó que vio fotografías y videos del expresidente Gustavo Petro acompañado por mujeres que, según su percepción, eran “demasiado jóvenes”.

La exfuncionaria hizo los señalamientos durante una entrevista con Daniel Samper Ospina, pero no mostró el supuesto material ni aportó pruebas públicas que permitan verificar su relato.

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Rodríguez explicó que habría observado los archivos en un computador, durante un proceso de cambio de teléfono y traslado de información del dispositivo utilizado por Petro.

Según su versión, el procedimiento se originó después de que recibió una llamada dirigida, aparentemente, a Jaime Ramírez Cobo, en una línea que correspondía al entonces mandatario.

Durante la conversación, la exfuncionaria lanzó una pregunta sobre una eventual presencia de menores de edad en los encuentros y empleó una expresión ofensiva para referirse a personas trans.

“¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente. Sí lo vi en el computador que te digo. Sí, lo vi. Y que quieran negarlo, niéguenlo. Sí, por eso estoy haciendo la pregunta en público, porque no tengo temor de hablar. A ver, señora Laura, usted que es la que sabe todo”, dijo.

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Mary Luz Herrán diferenció la vida sentimental de Gustavo Petro de las acusaciones de Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Redes sociales
Mary Luz Herrán diferenció la vida sentimental de Gustavo Petro de las acusaciones de Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Redes sociales

No obstante, Rodríguez aclaró que no puede asegurar que las personas que aparecían en las imágenes fueran menores. “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”, manifestó. También pidió que las autoridades investiguen si existió alguna situación irregular.

El periodista le advirtió que una acusación de esa gravedad exige pruebas de quien la formula. Rodríguez respondió que había visto material audiovisual, aunque no dio detalles sobre las fechas, los lugares, el número de archivos revisados ni las identidades de las personas que, según ella, aparecían en las imágenes.

La exdirectora del Dapre relacionó sus declaraciones con una presunta red de mujeres que, de acuerdo con su versión, tenía cercanía con el expresidente e influencia sobre asuntos administrativos. Sin embargo, tampoco presentó elementos que permitan confirmar la existencia de esa estructura o su intervención en decisiones oficiales.

Tras lo anterior, Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, rechazó las acusaciones formuladas por Angie Rodríguez sobre la vida privada del expresidente y afirmó que nunca conoció hechos como los mencionados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Mary Luz Herrán rechazó acusaciones de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro - crédito @MaryLuzHerran/X
Mary Luz Herrán rechazó acusaciones de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro - crédito @MaryLuzHerran/X

Herrán, quien fue pareja de Petro durante 15 años, sostuvo que su cercanía con el exmandatario le permite hablar de distintas etapas de su vida. “Esto sí es la tapa. ¡De no creer! No sé qué le está pasando a Angie, pero ¡qué barbaridad!”, expresó.

La exesposa del expresidente señaló que, si hubiera ocurrido una situación de la gravedad expuesta por Rodríguez, se habría enterado durante los años en que compartió con Petro.

Según relató, ambos atravesaron episodios como la militancia en el M-19, la cárcel que ella enfrentó y la posterior vida familiar y política.

“Compartimos la guerrilla, la cárcel en la que estuve y, posteriormente, la legalidad, construyendo juntos una familia y un proceso político. En todo ese tiempo, nunca, jamás, vi ni escuché algo tan desagradable y de semejante bajeza”, afirmó Herrán. También indicó que aún recibe comentarios sobre asuntos personales relacionados con Petro, aunque aclaró que nunca tuvo conocimiento de hechos como los planteados públicamente por Rodríguez.

Mary Luz Herrán exesposa de Gustavo Petro-Colombia
“Hay límites que no deberíamos cruzar”, el mensaje de Mary Luz Herrán tras denuncias contra Gustavo Petro - crédito Redes sociales

Herrán diferenció esos señalamientos de los cuestionamientos que Petro ha enfrentado por su vida sentimental. “Ese hombre, como muchos saben, ha tenido problemas por su gusto por las mujeres. O mujeriego. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es atribuirle hechos tan graves sin pruebas”, manifestó.

La exesposa del expresidente cuestionó que diferencias políticas o personales se conviertan en acusaciones que, según dijo, perjudican la reputación de una persona. “Increíble tanta calumnia. Hay límites que no deberíamos cruzar. La verdad y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier diferencia”, añadió.

Herrán también sostuvo que sectores políticos pueden aprovechar este tipo de controversias. “Seguimos siendo idiotas útiles de la derecha”, concluyó en su pronunciamiento.

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