Incautaron 1.845 galones de combustible en el río Amazonas, en Leticia, tras operativo con la Marina de Perú

Las autoridades hallaron gasolina y ACPM en Isla Fantasía y Rondillo durante controles sobre el río Amazonas, donde las cargas quedaron a disposición competente tras carecer de soportes para acreditar su procedencia legal - crédito prensa Armada de Colombia

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La Fuerza Naval de la Amazonía informó el martes 13 de octubre de 2026 que las autoridades incautaron 1.845 galones de combustible durante dos procedimientos efectuados en los sectores de Isla Fantasía y Rondillo, sobre el río Amazonas, en Leticia, departamento de Amazonas.

Uno de los operativos contó con la participación de la Marina de Guerra del Perú y permitió localizar una embarcación que trasladaba ACPM sin los documentos exigidos para acreditar la legalidad de la carga. Los procedimientos hicieron parte de los controles que adelanta la Armada Nacional sobre corredores fluviales de frontera.

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Dos embarcaciones transportaban combustible sin los soportes requeridos

La primera intervención ocurrió en el sector de Isla Fantasía, donde una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Leticia detectó un deslizador equipado con tres motores.

En la embarcación viajaban cuatro personas: un ciudadano colombiano y tres brasileños. De acuerdo con la información suministrada por la Fuerza Naval de la Amazonía, transportaban cerca de 680 galones de gasolina y 540 galones de ACPM, para un total de 1.220 galones de combustible.

La Fuerza Naval de la Amazonía incautó 1.845 galones de combustible durante dos procedimientos en el río Amazonas, en Leticia - crédito prensa Armada de Colombia

Durante la inspección, los tripulantes no presentaron los documentos que respaldaran el transporte de los hidrocarburos. Por esa razón, los uniformados incautaron la carga y la trasladaron a un muelle seguro, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

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El segundo procedimiento se desarrolló en Rondillo, otro sector ubicado sobre el río Amazonas. Allí, unidades de la Armada de Colombia y de la Marina de Guerra del Perú inspeccionaron una embarcación que llevaba aproximadamente 625 galones de ACPM.

Tres ciudadanos peruanos se encontraban a bordo de la nave. Según el reporte oficial, tampoco presentaron autorizaciones ni documentación que demostrara el origen legal del combustible o habilitara su traslado por esa zona fronteriza.

Con la suma de ambos cargamentos, las autoridades reportaron la incautación de 1.845 galones de gasolina y ACPM en los dos puntos intervenidos de Leticia.

El operativo conjunto buscó reforzar los controles en la frontera amazónica

La Armada Nacional de Colombia y la Marina de Guerra del Perú coordinaron la vigilancia sobre los pasos fluviales de la frontera amazónica - crédito prensa Armada de Colombia

La segunda operación tuvo carácter multinacional, con la participación coordinada de la Fuerza Naval de la Amazonía y la Marina de Guerra del Perú. La cooperación entre ambas instituciones se concentró en la vigilancia de los corredores fluviales que conectan a los dos países en la región amazónica.

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La Armada Nacional sostuvo que mantendrá las operaciones fluviales en el Amazonas y la coordinación con autoridades de países vecinos. La institución señaló que estos controles buscan contribuir a la seguridad de las comunidades fronterizas y detectar actividades que afecten la legalidad en los trayectos navegables de la región.

El decomiso ocurre mientras el Gobierno reporta resultados contra el hurto de hidrocarburos

El caso de Leticia se conoció en paralelo con el balance entregado por el Gobierno nacional sobre los operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, creada para combatir el hurto de hidrocarburos en el norte de Colombia.

Según informó la Presidencia, esa unidad recuperó más de 100.000 galones de combustible, capturó a 21 personas e incautó 22 vehículos en sus primeras semanas de funcionamiento. Las autoridades también anunciaron la localización y destrucción de 46 válvulas clandestinas que, de acuerdo con la versión oficial, eran utilizadas para extraer petróleo y derivados de los poliductos.

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Miller Soto presentó los resultados de la estrategia contra el hurto de hidrocarburos y señaló que estas actividades pueden financiar economías criminales - crédito @infopresidencia/X

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano opera desde Aguachica, en Cesar, y concentra sus patrullajes en zonas del sur de ese departamento, el Magdalena Medio y corredores que comunican con Catatumbo y Norte de Santander. El dispositivo reúne a cerca de 1.200 integrantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, organismos de inteligencia y personal técnico de Ecopetrol.

El vocero de la Presidencia, Miller Soto, afirmó que la estrategia contempla actuaciones contra quienes financien, transporten y comercialicen combustible obtenido de manera ilegal. También indicó que la unidad cuenta con un laboratorio de caracterización técnica para analizar los materiales incautados y aportar elementos a los procesos judiciales.

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