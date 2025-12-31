Las canciones de artistas colombianos que fueron tendencia en 2025

Karol G, Beéle y Blessd, entre los grandes protagonistas de la música en Colombia de 2025 - crédito @karolg @beele y @blessd/Instagram

2025 fue un año en el que la industria musical en Colombia vivió un momento de especial intensidad. En todos los frentes, desde los más comerciales hasta los márgenes y los nichos más específicos, la actividad de lanzamientos y presentaciones en vivo fue absoluta.

Pero como viene siendo recurrente durante la última década, los que marcaron pauta a nivel nacional fueron los exponentes del género urbano. Ya fuese desde el reguetón, el trap, los que adoptaron el afrobeats o se inclinaron por profundizar en otro tipo de ritmos más tradicionales, las canciones más destacadas no solo dominaron las listas de reproducción, sino que también acompañaron momentos clave de la vida cotidiana de millones de personas.

Esto se vio reflejado en su uso constante para musicalizar publicaciones y dinámicas en Instagram o TikTok, así como en las cifras de reproducción en plataformas de streaming.

Tomando en cuenta lo anterior, Infobae Colombia hace un repaso por las canciones colombianas que fueron tendencia durante 2025.

10. Hamilton, Nanpa Básico - Mi Reina

El Afrorockstar se juntó con una de las figuras en ascenso del hip hop y el urbano en el país para moldear una canción dedicada a todas aquellas mujeres especiales en la vida, logrando con esta fórmula más sensible superar los 20 millones de reproducciones en plataformas digitales.

9. Silvestre Dangond y Sebastián Yatra - “Una vaina bien”

Fusionando pop latino y vallenato, dos referentes de la música colombiana en el exterior dieron de qué hablar durante 2025 con su colaboración, al punto de llegar a los 2 millones de reproducciones en plataformas digitales.

8. Blessd, Fuerza Regida y Ovy On The Drums - Como Oreo

Surgida luego de la aparición sorpresa de Blessd en un concierto de Fuerza Regida en Bogotá, fue resultado de la química entre ambos artistas que fue tan clara que llevaron esa energía al estudio, cantándole al deseo la vulnerabilidad. 70 millones de reproducciones avalaron uno de los mayores éxitos del Bendito durante el año.

7. Karol G - Ivonny Bonita

Con más de 100 millones de reproducciones en Spotify, la pista de apertura de Tropicoqueta fue una de las que más cautivó a los fans de la Bichota, particularmente por la letra en la que se describe a una mujer joven, libre, sensual, segura de sí misma, brillante, con metas, sensible e independiente.

“Yo soy Ivonny, en realidad es un alterego que tuve por muchos años. En algún momento de mi vida toqué fondo y estaba muy decepcionada de mí porque a veces uno como persona se deja morir (...) me suena místico, fiera, brava y les dije a mis amigos de ahora en adelante me dicen Ivonny porque si Carolina no va a ser capaz Ivonny va a ser capaz”, confesó durante su paso por El Show de Cristina en Univisión.

6. Ryan Castro - “Sanka”

Traducida como “desafortunadamente” en papiamento, lengua de Curazao de la que se desprendió la inspiración de esta placa, que profundiza en el dembow y logró resonar en el público hasta alcanzar más de 57 millones de reproducciones.

5. Greeicy - “Quiero +”

Tras el final de su promoción de Yeliana, la caleña comenzó a trabajar rápidamente en nuevos temas, dejando como el más destacado este afrobeat lleno de entusiasmo y alegría. A lo largo de 2025 cosechó cerca de 20 millones de reproducciones.

4. Karol G - “Latina Foreva”

El segundo adelanto de Tropicoqueta mostró a la paisa apelando al urbano que le caracteriza, sostenida con una melodía de sintetizador más marcada de lo usual. En cuanto a la letra, se trata de una celebración de la mujer latina y su sensualidad, invocando distintas nacionalidades en su letra, algo por demás recurrente en su discografía.

Con 190 millones de reproducciones, se transformó en tendencia por parte de sus fans alrededor del globo.

3. Blessd, Anuel AA, Kris R y Roa - “Yogurcito Remix”

A tono con su gira conjunta con Anuel AA por Estados Unidos y su distanciamiento con Feid que llevó a lo que los fans entendieron como una serie de tiraderas entre ambos, Blessd presentó una nueva remezcla de este sencillo incluyendo varios nombres del urbano y con el que superó los 500 millones de reproducciones en Spotify.

2. Beéle - “No Tiene Sentido”

Con el que quizás fuese el mayor éxito de su LP Borondo, Beéle logró ubicarse en el primer lugar del listado Top Songs Global de Spotify y ubicarse entre los 20 artistas más escuchados de la plataforma a nivel mundial.

1. Beéle, W Sound y Ovy On The Drums - “La Plena-W Sound 05″

Una de las colaboraciones más sonadas y aclamadas del año en Hispanoamérica presentó una mezcla de ritmos urbanos con influencias caribeñas, y una letra que invita a celebrar la fiesta y buena energía. Más de 870 millones de reproducciones en Spotify avalan el éxito que terminó de catapultar al barranquillero al primer plano del panorama musical hispanoaméricano.

De allí se desprendió el éxito arrollador de Borondo, el LP colaborativo con Ozuna, la invitación de Shakira para reinterpretar Hips Don’t Lie, y el récord de fechas en el Movistar Arena de Bogotá.