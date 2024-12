Salario mínimo 2025: Banco de la República explicó qué tan justo es y por qué nadie se volverá rico con el próximo aumento

El Banco de la República aboga por un aumento moderado del salario mínimo para 2025 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió a la puja que hay en Colombia por el aumento del salario mínimo para 2025. Lo hizo en medio de una entrevista para Noticias Caracol en la que se le consultó si es justo o no.

Al respecto, respondió que “es una pregunta totalmente válida y por eso es importante que podamos aumentar el nivel de ingreso per cápita en Colombia”.

Según explicó, el salario mínimo en Colombia es bajo porque el promedio del nivel de ingreso es bajo, más bajo que el salario mínimo.

Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República - crédito Banco de la República

“Mucha gente en Colombia gana menos que el salario mínimo, en la práctica. Eso quiere decir que lo que tenemos que preocuparnos es por subir ese promedio de ingreso y por repartirlo bien, pero no podemos tratar, por medio de una norma, aumentar demasiado el salario mínimo, ni pretender que vamos a ser ricos”, afirmó.

Cuál debe ser el objetivo del aumento del salario mínimo

Villar no se atrevió a dar un número para el aumento que tienen que decidir Gobierno, empresarios y trabajadores, ya que no le parece que al Emisor le corresponda hacerlo, pero dijo que lo que sí le parece muy importante es que el objetivo no debe ser subir los salarios nominales, sino que el objetivo debe ser subir los salarios reales,

Recordó que en 2023 se aumentaron los salarios en 12% y la inflación este año ronda el 5%, lo que aceptó como uno de los aumentos más altos de la historia y vino por la reducción, precisamente, de la inflación. Por ello, insistió, en que no se puede pretender que el aumento del salario vuelva a ser de la misma magnitud nominal del año pasado, cuando la inflación prevista para 2025 es 3%.

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.300.000 - crédito Canva

Poder adquisitivo

Asimismo, anotó que hay una sentencia constitucional que dice que el aumento del salario mínimo debe ser superior a la inflación observada y, entonces, hay que partir de ahí. Ante esto, si tiene que ser superior a lo que sea la inflación, esta podría cerrar en 5,2% o 5,3% y hay que esperar a ver, pero va a ser esa la magnitud.

“El aumento del salario mínimo debe reconocer esa pérdida de poder adquisitivo por esa vía, pero también debe reconocer que hubo un aumento en el poder adquisitivo de los salarios que surgió de que el salario aumentó mucho más de lo que fue la inflación efectivamente en el año pasado”, explicó.

De igual forma, aceptó que es cierto que hay que hacer un aumento significativo del salario, pero que debe ser un aumento que tenga en cuenta que la inflación va a ser este año de 5% y el año entrante de 3%, y si uno tiene en cuenta eso se debe ser cuidadoso porque se puede llegar a una situación incómoda para las empresas pequeñas.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, lideró la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que se revisó la propuesta de calendario para concertar el incremento del salario mínimo para 2025 - crédito Ministerio del Trabajo

Como ejemplo, expuso que una tienda de barrio, que tiene que pagar el salario mínimo, es difícil que se mantenga cuando se da un aumento, por ejemplo, del 3%, entonces tiene que ver cómo se le paga el salario al trabajador, y, si no lo hace, entonces toca cerrar la tienda porque no hay cómo pagarle.

Para él, es importante ser moderado y ser cuidadoso, sin perjuicio, por supuesto, de que el propósito del alza es aumentar el poder adquisitivo de los salarios y que la población mejore su capacidad de compra, pero con unas condiciones que reconozcan que la inflación está bajando.