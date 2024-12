La sexóloga Flavia Dos Santos calificó como “horrible” la canción ‘+57′

La sexóloga Flavia Dos Santos opina negativamente sobre la canción +57 en un pódcast - crédito EFE

La reciente controversia en torno a la canción +57, interpretada por Karol G junto a otros destacados artistas del género urbano como J Balvin, Maluma, Feid, Blessd, Ryan Castro, entre otros, generó un intenso debate en Colombia y más allá de sus fronteras. La letra de la canción fue criticada por promover la sexualización de menores, un tema delicado en un país que enfrenta una lucha constante contra la violencia sexual hacia niños y niñas. Esta polémica llegó incluso a oídos del presidente de la República, Gustavo Petro.

En este contexto, la sexóloga brasileña Flavia Dos Santos expresó su opinión sobre la canción durante una entrevista en el videopódcast Sin Filtro de la revista Semana. La experta en sexualidad calificó la canción como “horrible” y mencionó que, tras escucharla una vez, le pareció de mala calidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La sexóloga relató una experiencia con un paciente estadounidense que asistió a la fiesta de lanzamiento de la canción y quedó sorprendido al conocer el contenido de la letra tras traducirla al inglés: “Tengo un paciente americano y le pregunté: ‘¿Tú te has dado la oportunidad de traducir la canción a inglés para saber qué es lo que está diciendo?’. Él dijo ‘no’, y le dije, hagámoslo juntos, y quedó apenadísimo”, dijo la sexóloga en el medio citado.

Flavia Dos Santos aseguró que un paciente norteamericano se sorprendió al traducir el contenido de la letra de +57 - crédito @karolg/Instagram

Cabe mencionar que la revista Rolling Stone, una de las más influyentes en la industria musical, también se pronunció sobre el tema, calificando el lanzamiento de la canción como un “desastre”. La publicación destacó la gravedad de tratar temas como la sexualización de menores en un momento en que se discute intensamente sobre la narcocultura y la cultura de la violación.

Flavia Dos Santos sugirió que la controversia en torno a la canción podría servir como una oportunidad para discutir estos temas en el ámbito familiar. Propuso que las familias utilicen la canción como punto de partida para debatir y formar valores familiares, cuestionando si realmente se desea ver a las mujeres cercanas en las posiciones que la canción describe: “La familia puede traer la canción a la mesa a la hora de la comida para discutir y pasar a entender que es así que se forman valores familiares cuando dentro de una misma casa se opina”.

En el pódcast, la experta cuestionó: “Tú de verdad crees que te gustaría ver a tu mamá bailando o como si fuera yo en esa posición de ser esa mamacita, tu hermana, o sea, es interesante para traer esas discusiones de qué estamos haciendo ahora a nivel mundial”.

La sexóloga Flavia Dos Santos critica duramente la canción +57 durante un pódcast - crédito @flavia2santos/Instagram

A pesar de su desagrado por la canción, Dos Santos subrayó la importancia de generar conciencia en Colombia sobre la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. La especialista en educación sexual considera que este tipo de discusiones son cruciales para avanzar en la construcción de una sociedad más consciente y respetuosa.

Flavia Dos Santos reveló cómo fue su experiencia sexual con otra mujer

En otro contexto, Flavia Dos Santos compartió en una entrevista con La Diva Rebeca su experiencia personal sobre el descubrimiento de su sexualidad. Según relató, fue durante su estancia en Londres cuando tuvo la oportunidad de explorar su sexualidad con una mujer, algo que no había podido hacer en su juventud debido a las restricciones impuestas por su madre. Dos Santos afirmó que, aunque la experiencia fue enriquecedora, no se considera bisexual en este momento, pero no descarta la posibilidad de futuras experiencias similares.

En la conversación, la sexóloga expresó que todos los seres humanos nacen con una predisposición bisexual, pero que las normas culturales y sociales a menudo reprimen esta dualidad. “Somos bisexuales de naturaleza”, comentó, señalando que la represión de estos sentimientos puede manifestarse en actitudes homofóbicas. De acuerdo con la sexóloga, la homofobia podría ser una respuesta a sentimientos bisexuales reprimidos, lo que lleva a algunas personas a atacar a otras debido a la presión interna que sienten.