Jota Pe Hernández ya advirtió qué hará con el sombrero de Carlos Pizarro, en caso de que sea presidente: respuesta causó polémica

La decisión de reconocer el sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural en su momento fue recibida con críticas por parte del senador Jota Pe Hernández - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

La campaña por la presidencia continúa su agitado curso en las redes sociales. Y ha dado pie para toda clase de comentarios entre quienes se perfilan a presentarse a los comicios, en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro de cara a los próximos cuatro años; aunque, con ello, se ha gestado polarización e incertidumbre por cuenta del propio jefe de Estado, que ha alimentado una posición ambigua sobre el futuro de su administración y si respetará lo dispuesto en la Constitución.

Y en medio de las posturas del primer mandatario, del que existirían dudas sobre si terminará o no en la fecha estipulada su mandato, el 7 de agosto de 2026, los que han hecho pública su deseo de aspirar al primer cargo de la nación continúan calentando el debate. En esta ocasión, uno de los asuntos que causó mayor polémica está relacionado con el pasado del propio mandatario y uno de los que fue su camarada: Carlos Pizarro Leongómez, que también aspiró a la presidencia.

El presidente Gustavo Petro reconoció el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación - crédito Presidencia de la República

La pelea entre Vicky Dávila y María José Pizarro

La discusión se generó por un anuncio de la periodista Victoria Eugenia Dávila, que será candidata por firmas, que en respuesta a un mensaje de la senadora María José Pizarro, advirtió lo que haría con el sombrero del político cartagenero, asesinado el 26 de abril de 1990. Y, a partir de esa respuesta, entró un tercero en discordia: el también congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, que también quiere convertirse en mandatario.

El mismo que fue reconocido por el jefe de Estado como Patrimonio Cultural de la Nación, el 18 de junio de 2024, en un evento organizado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Un acto que causó controversia en ese entonces, pues fue entendido como un homenaje a un hombre que, más allá de que firmó la paz y se reintegró a la sociedad, hizo parte de una de las estructuras armadas más sanguinarias del país.

“Candidata Vicky Dávila, su discurso es, por un lado, básico, pues solo se centra en la crítica al Gobierno, y por el otro, predeciblemente populista de la ultraderecha outsider. Un guion fácil de construir y defender, mientras se mantengan ocultos sus financiadores y aliados políticos, que son los mismos de siempre, aquellos que les interesa volver a la dinámica política de los últimos 200 años en la que solo ellos ganan”, afirmó Pizarro.

La respuesta de Dávila ante este mensaje no se hizo esperar. “María José me permite hacer la primera propuesta de Gobierno. El primer día, es decir, el 7 de agosto del 2026, le mandaré de regalo el sombrero de su papá. Esos símbolos que glorifican la guerra y le hacen apología al terrorismo no tienen cabida en espacios públicos, ni representan a los 50 millones de colombianos. Ya no más con el adoctrinamiento que intenta reescribir la historia”, dijo Dávila en su perfil de X.

Con este mensaje, la periodista Vicky Dávila lanzó duros mensajes a María José Pizarro y le recordó el acto del sombrero de Carlos Pizarro - crédito @vickydavilah/X

La propuesta de Jota Pe Hernández ante el sombrero de Carlos Pizarro

Con este mensaje, el senador santandereano se metió en la discusión y lanzó una llamativa propuesta con la que, según él, pondrá fin a un tema controversial para los colombianos; y es, justamente, el sombrero en mención, que utilizó el aspirante presidencial abatido durante su trasegar por Colombia, cuando quiso participar de la contienda electoral, pero su voz fue silenciada en un avión de Avianca, cuando se dirigía hacia Barranquilla a un acto político.

“María José no debería enojarse y, por el contrario, agradecerle a Vicky la cortesía que está teniendo al devolverle el sombrero. Lo digo porque si yo llego a la presidencia, ese sombrero NO LO DEVUELVO, lo que haré con él, la prensa se encargará de informarlo”, expresó Hernández, con el que es bien sabido que Pizarro ha tenido una tensa relación en el legislativo, con mutuas y delicadas acusaciones sobre su ejercicio en la corporación y, también, en el plano personal.

Con este mensaje, el senador Jota Pe Hernández sorprendió con radical propuesta en relación con el sombrero de Carlos Pizarro - crédito @JotaPeHernandez/X

Sobre el icónico sombrero, Pizarro salió en defensa del legado de su progenitor, ante las duras críticas de Dávila y antes del particular anuncio de Hernández, que desató la ira. “El sombrero de mi padre es sinónimo de paz, perdón y reconciliación, aunque usted desconoce el significado de esas palabras. Yo seré custodia de ese símbolo siempre y Colombia no regresará al pasado que usted representa”, expresó la senadora del Pacto Histórico.

Y agregó que, ante un eventual mandato de la comunicadora social, el retorno al adoctrinamiento, la limpieza social, las narrativas de guerra y odio del uribismo, que es la suya propia. “Ya vamos viendo el talante de sus propuestas, y tomo nota de su advertencia clara: el retorno a la guerra sin cuartel y volver a medir la seguridad en términos de bajas”, puntualizó la congresista, que todavía no le había respondido a su colega, pero sí a la reconocida periodista.