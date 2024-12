Acipet advierte sobre incremento en consumo de gas importado ante caída de reservas de Colombia

Proyectos como Sirius podrían transformar el panorama energético de Colombia - crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) destacó la importancia de proyectos como el bloque GUA-OFF-0 (Sirius), que podría aumentar significativamente las reservas de gas de Colombia.

Según estimaciones iniciales de Petrobras y Ecopetrol, este yacimiento contiene más de 6 TPC de gas, lo que podría incrementar en un 200% las reservas actuales del país y se espera que entre en producción en 2029. Este desarrollo es crucial para retomar la autosuficiencia energética de Colombia.

Sin embargo, según la Asociación, la importación de gas natural, que representa un 4% de la demanda interna, ha evidenciado la pérdida de autosuficiencia del país en este recurso.

“La importación de 40 GBTU/dia, un 4% de la demanda interna, evidencia la perdida de autosuficiencia del país en materia de gas. Este hecho puntual, es solo una muestra más de la estrechez entre oferta y demanda y marca el inicio del consumo de gas importado en hogares, industrias y vehículos durante los próximos años”, dijo Acipet a través de un comunicado.

La organización señala que esta situación refleja la estrechez entre oferta y demanda y marca el inicio del consumo de gas importado en hogares, industrias y vehículos en los próximos años. Las empresas y entidades gubernamentales han previsto la importación de gas hasta que se materialicen proyectos significativos en tierra o se disponga de gas offshore.

“Lo anterior también implica que los precios del gas en Colombia van a tender a crecer de acuerdo con los precios internacionales, los volúmenes finalmente importados y los costos de transporte del GNL”, se agrega en el documento.

Desde hace una década, las reservas y la producción de gas en Colombia disminuyeron, y los esfuerzos por revertir esta tendencia mediante nuevos descubrimientos o mejoras en la producción no han sido suficientes. Acipet destaca que muchos proyectos enfrentan obstáculos legales, ambientales, sociales y económicos que deben superarse para aumentar la oferta de gas.

“Las reservas y producción de gas han venido declinando desde hace diez años y no hemos logrado contrarrestar esta tendencia a partir de nuevos descubrimientos, optimizaciones en producción y/o mediante el desarrollo y puesta en producción de descubrimientos recientes, muchos de los cuales tiene pendiente superar contingencias de índole legal, ambiental, social, de orden público o económico”, se lee en el comunicado.

La asociación también critica la falta de implementación de proyectos piloto en yacimientos no convencionales, lo que ha impedido evaluar su potencial y los impactos ambientales y sociales. Acipet aboga por un enfoque técnico y riguroso para superar las contingencias actuales y garantizar la seguridad energética del país.

“Adicionalmente, la no realización de los proyectos piloto de investigación en yacimientos no convencionales, por motivos diferentes a lo técnico, nos ha impedido validar y cuantificar no solo el potencial, sino las verdaderas afectaciones y magnitudes en términos ambientales, sociales, hídricos y de salud de las personas, lo cual nos permitiría como país tomar las mejores decisiones respecto a la explotación de estos yacimientos”, se añade en el documento.

Entre las recomendaciones de Acipet se incluye retomar la discusión técnica sobre los proyectos piloto en yacimientos no convencionales y priorizar la exploración de gas y petróleo. La organización enfatiza la necesidad de agilizar los procesos de consulta previa y obtención de licencias ambientales para fomentar la inversión y el desarrollo energético.

Así mismo, desde la Asociación reiteraron su compromiso para fortalecer el sector energético del país incentivando y fortaleciendo la exploración de hidrocarburos.

“Como país debemos tener más proyectos como este, por lo cual no podemos bajar la guardia. Es fundamental continuar incentivando y fortaleciendo la exploración, asegurando así la sostenibilidad y seguridad energética del país a largo plazo. Los hidrocarburos seguirán siendo un pilar clave, no solo para el desarrollo económico del país, sino también como soporte fundamental en el proceso de transición energética hacia un futuro más sostenible”, dice el comunicado.

La coordinación entre las partes involucradas, facilitada por el Comité interinstitucional convocado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), es fundamental para avanzar hacia la autosuficiencia energética. Acipet reitera su compromiso de aportar el conocimiento y la experiencia de sus profesionales para enfrentar estos desafíos con transparencia y rigor técnico.