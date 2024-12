Gustavo Bolívar confirmó qué va a pasar con los subsidios para el 2025: renta ciudadana, devolución del IVA y más

Gustavo Bolívar anunció modificaciones sustanciales en subsidios del DPS por un recorte del presupuesto de 2025 - crédito Colprensa

Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), anunció que varios programas de subsidios sociales enfrentarán ajustes significativos en 2025 debido a un recorte presupuestal.

Durante un evento en Cartagena, Bolívar explicó que el presupuesto de la entidad se reducirá de 9 billones de pesos en 2024 a 5.3 billones en 2025, lo que obligará a realizar recortes en algunos programas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Sí va a haber afectación, yo tengo que ser sincero con la gente. El presupuesto nuestro, que era 10,7 billones, bajó a 9 este año, y va a ser de 5,3 el año entrante”, dijo el director del DPS en rueda de prensa después de una presentación en Cartagena.

Entre los programas que se verán afectados se encuentran Renta Joven, Devolución del IVA y Jóvenes en Paz, según informó Bolívar. Estos subsidios, que son fundamentales para apoyar a jóvenes estudiantes y familias de bajos ingresos, enfrentarán reducciones debido a la disminución de recursos disponibles.

Presidencia ordenó no recortar programas que ayudan a madres cabeza de hogar y ancianos - crédito Joel González/Presidencia

Sin embargo, Bolívar aseguró que el presidente Gustavo Petro solicitó que los programas de Renta Ciudadana para madres cabeza de hogar y Colombia Mayor no sufran recortes. Estos programas seguirán beneficiando a sectores vulnerables como las madres solteras y los adultos mayores que viven en pobreza extrema.

“El presidente nos ha pedido que, por ningún motivo, sea en Renta Ciudadana, en lo que corresponde a madres cabeza de hogar, y adultos mayores. Esos dos sectores no se van a tocar, pero en los demás sí tenemos que hacer recortes”, agregó Gustavo Bolívar.

El programa Renta Ciudadana se compone de varias líneas de atención, incluyendo la valoración de cuidado para hogares monoparentales y Colombia sin Hambre, que apoya a hogares con menores de 18 años. Estas líneas no experimentarán recortes, según Bolívar.

“Vamos a ver si dentro de las proposiciones que se presenten en el trámite de la Reforma Tributaria podemos incluir una para que desaparezca el punto del IVA que se incluyó dentro de la reforma de 2019, la Ley de Financiamiento, donde dice que hay que retornar un punto del IVA a las personas más pobres. Todos esos temas se están tocando, no los hemos definido. No podría decir que se tocan o no, pero es lo que estamos estudiando”, dijo Bolívar.

Programas afectados incluyen Renta Joven y Jóvenes en Paz, vitales para estudiantes y familias vulnerables - crédito Prosperidad Social

Por su parte, el programa Devolución del IVA, que compensa a las familias más pobres por el Impuesto al Valor Agregado, podría ser modificado para enfocarse únicamente en sectores de pobreza extrema. Bolívar mencionó que se está evaluando la posibilidad de eliminar un punto del IVA, incluido en la reforma de 2019, como parte de las discusiones de la reforma tributaria.

El DPS espera definir a principios de 2025 cómo se distribuirá el presupuesto reducido y qué subsidios serán priorizados. Bolívar enfatizó que, a pesar de los recortes, la entidad ha gestionado los recursos con transparencia y eficiencia, asegurando que el 100% del presupuesto de 2024 se destinó a los territorios más necesitados.

Así mismo, reiteró que las afectaciones a los subsidios podrían generar malestar entre las personas que son beneficiadas por ellos. “Hacer esto es difícil porque la gente se nos puede venir encima, porque no va a entender que esto tenga un beneficio”, afirmó Gustavo Bolívar.

Cambio radical propuesto por Gustavo Bolívar en subsidios del gobierno

Gustavo Bolívar impulsa un cambio en la política de subsidios, sugiriendo proyectos productivos como solución alternativa - crédito Prosperidad Social

Gustavo Bolívar propuso un cambio significativo en la política de subsidios del gobierno. En un video difundido por Semana, Bolívar expresó que los subsidios económicos actuales no son efectivos para erradicar la pobreza, sugiriendo que estos deberían ser reemplazados por proyectos productivos. Según el funcionario, el objetivo es que las transferencias económicas disminuyan progresivamente, dando paso a iniciativas que promuevan la autosuficiencia económica de las familias vulnerables.

Bolívar detalló que solicitó un aumento en el presupuesto destinado a estos proyectos, pasando de 75 mil millones a 450 mil millones de pesos para el próximo año. La idea es utilizar estos fondos para ofrecer capital semilla o préstamos a través del Banco Agrario, con tasas de interés subsidiadas por el gobierno. Este enfoque busca facilitar el acceso al crédito para las comunidades más necesitadas, eliminando barreras burocráticas y promoviendo el desarrollo económico sostenible.

El director del DPS reconoció que implementar este cambio no será sencillo, ya que podría enfrentar resistencia de las personas que actualmente dependen de los subsidios. Bolívar señaló que muchas familias prefieren mantenerse en niveles de pobreza extrema para no perder beneficios del Sisbén, el sistema de clasificación socioeconómica en Colombia. Explicó que algunas personas evitan mejorar sus condiciones de vida, como arreglar sus viviendas, por temor a ser reclasificadas y perder así las ayudas económicas.

En su intervención, Bolívar también mencionó un video en el que se observa cómo algunas personas se niegan a pasar de Sisbén A a Sisbén B, a pesar de que esto representaría una mejora en su situación económica. Este fenómeno refleja un desafío cultural y estructural que el gobierno debe abordar para lograr una transición exitosa hacia un modelo de desarrollo basado en proyectos productivos.