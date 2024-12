Procuraduría adelanta inspección en el aeropuerto El Dorado, tras denuncia de miles de cuerpos no identificados: OPAÍN respondió

Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas describe una situación aún más compleja en el país, donde se encontrarían miles de cuerpos sin identificar almacenados en condiciones precarias - crédito UBPD y Camila Díaz/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras las alarmantes revelaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En su reciente visita a Colombia, este comité informó sobre la existencia de miles de cuerpos no identificados en uno de los hangares del terminal aéreo.

Esta información ha encendido las alarmas en el país, ante la magnitud de las implicaciones legales y humanitarias que conlleva este posible hallazgo, en el marco de una crisis por desaparición forzada sobre la cual alertó el organismo internacional.

“Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas “piscinas”. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá”, informó la ONU.

El organismo internacional reveló un panorama crítico respecto de las desapariciones forzadas en Colombia, señalando que la falta de coordinación institucional y las cifras contradictorias agravan la impunidad sobre estos crímenes - crédito Fernando Vergara/AP y X

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, indicó que, debido a la gravedad de la denuncia, se tomó la decisión de solicitar al director de Medicina Legal que se pronuncie sobre la veracidad de la información recibida.

“Ante la gravedad y magnitud de la información recibida del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su visita reciente a Colombia, en la que informa de 20.000 cuerpos en uno de los hangares del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la señora procuradora General de la Nación ordenó requerir de manera inmediata al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de confirmar o desvirtuar dicha información”, afirmó Sarmiento.

El funcionario agregó que, además del requerimiento formal a Medicina Legal, se realizará la visita al aeropuerto El Dorado para verificar los hechos mencionados en el informe de la ONU. “De igual manera, se realizará una visita al aeropuerto El Dorado de manera inmediata, con el fin de verificar dicha información”, añadió.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, solicitó a Medicina Legal que confirme la veracidad de la información sobre los cuerpos no identificados - crédito Procuraduría General de la Nación

Aeropuerto El Dorado niega presencia de cadáveres en sus hangares

El concesionario OPAIN, encargado de la gestión del Aeropuerto Internacional El Dorado, desmintió las acusaciones de que existan miles de cuerpos sin vida almacenados en uno de sus hangares, como se había señalado en recientes reportes de prensa. A través de un comunicado oficial, la empresa manifestó no tener información sobre tales hechos y reafirmó que corresponde a las autoridades competentes investigar y esclarecer la situación.

“La concesionaria se permite informar a la opinión pública que no tiene conocimiento alguno de estos hechos. Corresponde a las autoridades esclarecer los mismos”, indicó OPAIN.

El comunicado también subraya el compromiso de lcon la transparencia y la seguridad en el aeropuerto, asegurando su disposición para colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer los hechos y confirmar que no han ocurrido irregularidades dentro de las instalaciones del aeropuerto.

El concesionario OPAIN, encargado de la gestión del aeropuerto, desmintió las acusaciones y afirmó no tener información sobre lo denunciado por la ONU - crédito X

La respuesta de Medicina Legal

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también se pronunció en relación con la denuncia. En un comunicado oficial emitido el mismo día, la entidad negó tener conocimiento sobre la existencia de un hangar con cuerpos no identificados y aclaró que no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para realizar estudios o análisis sobre los casos mencionados en los informes.

“Frente a las notas de prensa relacionadas con el informe presentado el día de hoy por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, donde se menciona que el Comité fue informado que en un hangar del aeropuerto de Bogotá hay 20.000 cuerpos no identificados porque Medicina Legal no tiene la capacidad de recibirlos, la entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”, indicó Medicina Legal en su comunicado.

Medicina legal aclaró no haber recibido solicitudes de las autoridades para investigar los casos de posibles cuerpos no identificados en El Dorado - crédito Medicia Legal