Lluvia de críticas a Andrea Valdiri por las fotos que publicó junto a Westcol y la polémica colaboración en la que trabajarán

La influenciadora fue blanco de críticas por trabajar con Westcol - crédito andreavaldiri / Instagram

La bailarina e influencer Andrea Valdiri y el polémico streamer Westcol encendieron las redes sociales al anunciar que están trabajando juntos en un misterioso proyecto que generó sorpresa, intriga y fuertes reacciones entre sus seguidores.

La colaboración fue revelada a través de una publicación en Instagram, donde ambos compartieron imágenes en un casino, posando de manera sugestiva y en actitud cómplice.

Aunque no han brindado detalles concretos sobre el proyecto, las especulaciones no tardaron en surgir. Muchos seguidores apuntan a que se trataría de un nuevo programa o reality show liderado por Valdiri, alineándose con sus intenciones previas de desarrollar un formato propio en televisión o plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Andrea Valdiri y Westcol trabajan juntos y las críticas no se hicieron esperar - crédito @westcol/IG

La publicación generó una ola de críticas, especialmente en contra de Andrea Valdiri porque ella es amiga cercana de Aida Victoria Merlano, expareja de Westcol. Las dos mujeres compartieron momentos significativos durante la reciente tusa de Merlano, fortaleciendo un lazo de amistad que ahora muchos sienten traicionado.

“Otra forma más de saber que en este mundo la amistad no es más importante que el dinero”, “¿Cómo así? ¿Andrea y Aida no son amigas?”, “La decepción, la traición machi... y con el cachetón de Westcol”, “No es sino falsa”, “No espero nada de la Valdiri y aun así logra decepcionarme”, “Si esas son amigas no me imagino las enemigas”, “Yo prefiero no tener amigas antes que encontrarme con una Andrea Valdiri en la vida”, “Con amigas como la Valdiri para que enemigas Jajajaja”, “No es muy legal de tu parte no pagarle Aida jaja”, dicen algunos de los comentarios de los internautas en la publicación de ambos creadores de contenido.

Esta situación se volvió más intensa porque en los últimos días la relación entre Merlano y Westcol ha estado en el ojo público por recientes enfrentamientos. En su momento, Aida salió a contestar las multiples veces que Luis Villa (nombre de pila de Westcol) se ha referido a ella y también porque a manera de broma decidió escribirle a su actual pareja.

Aida Victoria Merlano reaccionó a los comentarios de Westcol, las bromas y las acciones de sus seguidores - crédito @aidavictoriam / Instagram

Ante esto, Westcol reaccionó en una transmisión en vivo y sus palabras causaron una ola de odio y acciones en contra de Merlano al punto de que la influencer denunció a través de sus redes sociales que los seguidores de Villa han compartido su número de teléfono, han intentado sacar créditos a su nombre, le han escrito a la hija de su pareja y fuera de eso han atacado a las marcas que trabajan con ella.

Por su parte, el streamer ha optado por ignorar los conflictos, enfocándose en proyectos como la nueva colaboración con Valdiri, que justo salió por los días en los que la confrontación entre la expareja está siendo tema de conversación en las redes sociales.

Por eso mismo fue que causó todo tipo de reacciones, principalmente en contra, pues gran parte de los internautas esperaban que Andrea apoyara a Aida en esta situación.

Las imágenes de Andrea y Westcol en el casino han dado lugar a múltiples teorías sobre el contenido del proyecto, pero aún no hay confirmación oficial. Mientras algunos seguidores celebran la apuesta creativa, otros cuestionan las decisiones de Valdiri, considerando su vínculo con Merlano.

Estas son las fotos de Andrea Valdiri en colaboración con Westcol - crédito @westcol/IG

Esta no es la primera vez que Andrea Valdiri se encuentra en el centro de la polémica, pero su capacidad para mantener la atención mediática intacta demuestra su influencia en la industria del entretenimiento. Ahora queda por ver si esta colaboración con Westcol resulta en un éxito inesperado o si las críticas continuarán ensombreciendo el proyecto.

Sin duda, esta alianza marca un nuevo capítulo tanto para la bailarina como para el streamer, quienes siguen dando de qué hablar en la vibrante escena digital colombiana.