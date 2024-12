Vicky Dávila aseguró que están pagando por atacarla en redes por lo que piensa de la población Lgbt: “Que les quede claro”

Vicky Dávila aseguró que hay políticos y candidatos detrás de la campaña en redes por medio de la que buscan atacarla - crédito Colprensa

En 2019, la periodista y candidata a las elecciones presidenciales de 2026, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, crítico a un hombre que destruyó la bandera de la población Lgbt en Antioquia. De acuerdo con la exdirectora de la revista Semana, las acciones del sujeto estaban basadas en el odio y la intolerancia.

“Aquí les dejo un homofóbico en todo su esplendor....”, escribió en su momento.

Ahora que la periodista anunció públicamente su interés por unirse a la carrera por la Presidencia de la República, usuarios han cuestionado su postura con respecto a temas que siguen siendo de debate, como el respeto por los derechos de la población diversa en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vicky Dávila rechazó destrucción de la bandera Lgbt - crédito @VickyDavilaH/X

Un internauta, justamente, le preguntó a la aspirante si sigue teniendo el mismo pensamiento de 2019 con respecto a la población Lgbt, teniendo en cuenta su respuesta, el ciudadano podría definir su apoyo o rechazo en las urnas.

En consecuencia, Dávila respondió de manera afirmativa: “Sí Santiago, todavía pienso lo mismo que en 2019. Rechazó el odio y la intolerancia contra la comunidad LGTBIQ+ y contra cualquier minoría, cómo expresé en su momento. Las libertades individuales de los adultos, siempre y cuando no le infrinjan los derechos de los demás, son sagradas”, escribió. Sin embargo, aseguró que no está de acuerdo con el hecho de “meterse con los niños”.

En todo caso, indicó al usuario que no es una aspirante que vaya en contra de la población considerada “minoría” en el país, en la que se incluyen las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. “Si estás buscando un candidato o candidata que destile odio y agreda a las minorías, incluyendo a la comunidad LGTBIQ+, no soy la tuya”, advirtió.

La periodista Vicky Dávila aseguró que rechaza el odio y la intolerancia hacia la población Lgbt - crédito @VickyDavilaH/X

En una publicación posterior, aseguró que hay personas interesadas en atacarla por su postura con respecto a la población Lgbt; se trataría de otros candidatos a la Presidencia de la República, políticos y personas con ideología de “extrema derecha”. Al parecer, estarían ofreciendo dinero con ese objetivo.

Insistió en que respeta los derechos de todos los adultos, siempre que estos no vulneren los derechos de otras personas, que también deben ser protegidos. No obstante, resaltó su rechazo hacia el supuesto adoctrinamiento de niños en la materia, puesto que, desde su perspectiva, estarían llenando sus cabezas de “basura”.

“Que les quede claro. Mis principios son inamovibles. No cambiaré por conveniencia para ser candidata, cómo les gusta a los politiqueros. Venga de donde venga, voy a enfrentar la injusticia, la corrupción, y la politiquería de siempre. No han entendido el mensaje. Por eso no pasan del margen de error en las encuestas, y se dedican a derrochar plata con estrategias sucias”, aseveró la candidata.

La periodista Vicky Dávila aseguró que personas de la "extrema derecha" están pagando para atacarla - crédito @VickyDavilaH/X

Otra de las mujeres que anunció su interés por la Presidencia es la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que tiene algo en común con la periodista: su rechazo hacia Gustavo Petro. No obstante, su postura con respecto a la población diversa en Colombia es distinta: en varias oportunidades se ha mostrado abiertamente homofóbica.

La senadora María Fernanda Cabal se ha mostrado abiertamente homofóbica - crédito Camila Díaz/Colprensa

En junio de 2023, por ejemplo, siendo el Mes del Orgullo, compartió en sus redes sociales un video en el que Graham Allen, un veterano del Ejército de los Estados Unidos, critica la bandera que representa a los ciudadanos Lgbt.

“Ningún veterano ha peleado por esta bandera, ninguna persona se ha desangrado por esta bandera, ninguna persona se ha muerto por esta bandera. Esta bandera no representa igualdad, amor o libertad para todos. Esta bandera es un culto, una religión que se está tomando nuestro país como una pandemia”, indicó el ciudadano estadounidense.

María Fernanda Cabal reposteó video homofóbico - crédito X