Mike Bahía reveló detalles de su próxima canción “Cuchillo”, un contundente mensaje sobre la violencia contra la mujer: así suena

El artista caleño señaló que, aunque en su entorno las mujeres viven "como unas reinas", reconoce la realidad de muchas mujeres que sufren violencia en silencio - crédito Instagram

El reconocido cantante Mike Bahía reveló detalles de su próximo sencillo titulado Cuchillo, una potente reflexión sobre la violencia doméstica y el sufrimiento de muchas mujeres. La canción, que aborda la realidad de mujeres que, sometidas a un entorno de abuso y desesperación, toman decisiones drásticas, ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

En el adelanto de una entrevista con la periodista española Eva Rey, el cantante caleño explicó la inspiración detrás de la letra y cómo aborda el tema desde una perspectiva de empatía y solidaridad.

Bahía compartió sus sentimientos sobre la situación de inseguridad que enfrentan muchas mujeres en el mundo. “Yo siento que soy una persona a la cual lo afecta esa sensación de inseguridad que viven las mujeres, de no poder caminar ni sentir segura en la calle”, expresó.

Para el artista, la violencia contra la mujer no es un tema lejano. Aunque reconoce que las mujeres de su entorno cercano se sienten protegidas, señaló que la realidad para muchas otras es muy diferente. “Mis mujeres de mi entorno, gracias a Dios, viven como unas reinas y no veo que pase eso”, dijo, reflexionando enseguida sobre la triste realidad de quienes viven en situaciones de abuso: “Vivir sin miedo, como que lo escuché por ahí como una campaña y me tocó y dije, pues Cuchillo es exactamente eso lo que siento. Y la canción habla de eso, de la mujer que mata a su marido, lo mata porque está mamada de una vida de miércoles”, afirmó,

El sencillo aborda la violencia contra la mujer y el sufrimiento de quienes viven en relaciones abusivas - crédito Warner Music/EFE

Según reveló Mike Bahía, la letra de Cuchillo cuenta la historia de una mujer que, cansada del abuso y la traición, toma una decisión radical: “Dice algo así: ‘10 de la noche en Cali y sale de su empresa, ella lo espera en casa con otra sospecha, sabe que hay otra persona, aunque no lo confiesa, de las gotas que faltaban, la última era esa. (...) 3 y 15 de la noche y el tipo regresa con el mismo olor de siempre, perfume y cerveza, discuten en la cocina, el odio es igual a razón y con lo que le cocinaba le llegó al corazón”, describe la canción en uno de sus momentos más impactantes.

El cantante también interpretó lo que sería el coro de Cuchillo, abordando el sufrimiento interno de la mujer que, tras tantos abusos, decide tomar medidas drásticas: “Un cuchillo en la espalda, después de tantas puñaladas en el alma, una asesina, eso le dijeron, la pregunta es ¿quién mató a quién primero?”. Según Bahía, la reflexión que busca generar la canción es profunda y compleja: “Hay que escucharla, después sigue más duro todavía”.

La canción relata la historia de una mujer que, cansada de vivir bajo abuso, mata a su marido en un momento de desesperación, como una respuesta a años de sufrimiento - crédito @des_coneva/Instagram

Este lanzamiento llega en un momento clave de la carrera de Mike Bahía, quien a principios de noviembre de 2024 presentó su más reciente álbum Calidosa. Con este trabajo, el cantante quiso reconectar con sus raíces caleñas, explicando que sentía la necesidad de “regresar a mi ciudad para conocerla de nuevo, reconciliarme con ella, sumarle, inspirarme”. Bahía mencionó que el deseo de reconectar con Cali y su gente fue lo que lo motivó a construir este álbum. “Siento que el público caleño no me identificaba como un artista de la ciudad, y por eso decidí reconectar. Creo que el origen debe estar sólido para poder seguir construyendo”, explicó.

El álbum Calidosa incluye 16 canciones que exploran diversos sonidos y géneros, como Palmira, Hola mi amor, Cha cha, Cali Buenaventura, y Bolerito (Remix), entre otras. Una de las canciones que más ha llamado la atención de sus seguidores es Cali Buenaventura, que Bahía espera que se convierta en el himno de la Feria de Cali 2024.

La canción "Cali Buenaventura" de Mike Bahía podría ser considerada como himno de la Feria de Cali 2024 - crédito Colprensa

En una entrevista con Los 40 Principales, el artista expresó su deseo de que esta canción sea considerada como la pieza principal de la festividad: “Yo quisiera que ‘Cali Buenaventura’ fuera himno de la feria. No sé, de hecho, quisiera saber, y si hay alguien escuchando esto, si eso se debe postular; yo hago la tarea e inscribo mi canción porque creo que tiene el potencial para ser canción de la feria”, comentó.