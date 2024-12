Aida Victoria Merlano desmintió escándalo sexual con su imagen que habrían viralizado seguidores de Westcol: “No soy yo”

Luego de la ruptura de los creadores de contenido, las redes sociales se llenaron de criticas en contra de Westcol - crédito @westCol-@aidavictoriam/Instagram- montaje Infobae

Las redes sociales están revolucionadas, por el escándalo que han propiciado los creadores de contenido Aida Victoria Merlano y Westcol, ya que la expareja de la joven barranquillera habría hecho un reto que involucra a su actual pareja.

De acuerdo con la influencer, su número de teléfono y el de su novio fue filtrado, por lo que está recibiendo cientos de mensajes en su Whatsapp.

Por otro lado, los seguidores de Westcol han comenzado una campaña de desprestigio en las diferentes redes sociales, por lo que han intentado sacar créditos a nombre de ella, como otras actividades que, según dijo: “Mira, a mí, mi número me encanta, no lo voy a cambiar, yo no tengo problema. A mí me han querido meter presa, mi mamá se voló de una cárcel, me parqueaban motos de frente, me han puesto pistolas en la espalda, o sea, a mí esas cosas no me azaran”, expresó.

Pero este tema, aunque lejos de ser una simple campaña de desprestigio en contra de la hija de la excongresista implicada en escándalos de corrupción por compra de votos, ha trascendido más allá y tiene un nuevo capítulo.

Todo parece indicar, de acuerdo con una publicación de Merlano Manzaneda, que incluso los fanáticos de su expareja habrían dicho que tiene un video erótico protagonizado con uno de los caballos que le regaló su novio.

Entre los comentarios que han circulado en la red social X, mencionan que: “Se filtra conversación de la influencer ‘Aida Victoria Merlano’ con su mánager, citando una noticia que da a conocer el descubrimiento de un video donde esta misma es sorprendida teniendo relaciones con un caballo de su pareja”. Esto despertó la reacción de la creadora de contenido, que no dudó en dejar su respuesta contundente.

Inicialmente, Merlano arrancó preguntando “¿y qué tal la comunidad de tu ex?”, por lo que a modo de sátira respondió “pues viven en su realidad alterada”. Al respecto, dijo que el dichoso video erótico que existe sobre ella, dijo que “eso es mentira, yo no tengo mánager y lo del caballo también es mentira”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que varias opiniones al respecto están en la publicación que fue replicada en las cuentas de entretenimiento: “Qué ganas de joder a la gente, pero esos dos se siguen queriendo”; “el comentario de abajo, dizque ‘link en Telegram’”; “estos dos parecen Tulio y Aminta”, entre otros tantos.

Qué más dijo Aida Victoria sobre Westcol

En un video en el que Aida Victoria le tiró a Westcol, se pudo ver todo lo que tenía guardado la joven barranquillera por decirle al streamer, que jugó una broma llamando al nuevo amor de Merlano y lo transmitió a través de su canal. “Escribirle a la pareja de tu ex no está bien”, afirmó Merlano, añadiendo que mientras él intenta desestabilizar su relación, ella podría hacer lo mismo con la de él.

Incluso, la hija de la excongresista aseguró que cuando los dos habían terminado y él se daba la oportunidad con una artista emergente de Medellín, el streamer le hablaba “pestes” de la joven llamada Valka.

Es de mencionar que el video compartido por Aida Victoria, esta tocó la parte económica mientras sostenía un vínculo sentimental con Westcol, indicando que cuando se conocieron, porque el streamer expresó: “Todo lo que me dio Aida me lo sacó en cara en ese video”. Villa agradeció la ayuda que le brindó y un viaje a Europa que ella pagó para los dos: “Eso no se olvida, fue un viaje que a ella le nació y yo se lo agradezco mucho. Una cosa no cambia la otra”.