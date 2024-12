Entre siete atracaron a un hombre y su hijo de 11 años en Bogotá: los delincuentes, incluso, se llevaron la ropa del menor

Las autoridades lograron capturar a uno de los implicados, pero sus seis compinches siguen en libertad - crédito montaje realizado con pantallazos de la emisión de Arriba Bogotá

Los vecinos del barrio Piamonte, en la localidad de Bosa, temen por su seguridad tras conocer el robo a un hombre y su hijo, de tan solo 11 años, que siete hombres con camisetas de fútbol llevaron a cabo, el pasado fin de semana.

Cuando llegaban a su vivienda sobre la medianoche del sábado, tres sujetos se les acercaron de manera sospechosa, según comentó el padre al matutino de Arriba Bogotá: “Venía ya para mi casa, con el niño, cuando me estrello con los tres sujetos que se ven de primero en los videos de seguridad. Uno de ellos me pide que le regale una moneda y cuando se la iba a entregar, me agarra del brazo, me jala, me saca un cuchillo y empieza a amenazarme para que le entregue mis pertenencias”.

De la nada, otros cuatro sujetos, uno de ellos en moto, los alcanzaron y, entonces, le dijo “que iba a darle todo, pero que no me hiciera daño ni le hiciera nada al niño, se los pedí encarecidamente”.

Los amenazaron con arma cortopunzante y los separaron para asegurarse de que ninguno lograra huir o resistirse al atraco, en el que, incluso, desnudaron al menor, para quedarse con su ropa.

Según detalló: “De un momento a otro volteo a mirar y otros sujetos habían llegado. Todos estaban vestidos de azul y me tenían al niño, prácticamente, desnudo. Entonces, me alcancé a zafar del que me quitó el saco y salí a correr, pero me dieron una patada y me tumbaron al piso, mientras, seguían desnudando al niño”.

Entre dispositivos electrónicos y dinero en efectivo lograron llevarse cinco millones de pesos, pero lo que más preocupa a la víctima de hurto es que sin sus gafas, de fórmula especial, no podrá trabajar.

A la lista, según comentó, se suman: “Mi celular, el celular de mi hijo que recién estaba comprado, mis gafas permanentes, una gorra, la sudadera del niño, su camiseta y un dinero que llevaba en el bolso”.

Y como si fuera poco, el niño “se encuentra triste, le da miedo salir a la calle y me dijo que no quería saber nada de la escuela de fútbol en la que iba a meterlo. ´Pero me dice que no, que quiere desentenderse del fútbol y me da tristeza porque tenía talento. Acabaron con su ilusión”.

Las autoridades lograron capturar a uno de los implicados, pero sus seis compañeros siguen en libertad, a pesar del peligro que representan, no solo para los habitantes de la localidad de Bosa, sino también para menores con los que puedan cruzarse.

Paso a paso de lo que debería hacerse tras ser víctima de hurto: informa el Ministerio de Justicia

1. En caso de ser víctima o conocer de la ocurrencia de un robo, es necesario presentar denuncia (acción penal mediante la cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un comportamiento que constituye delito) ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los comportamientos que considere son delito. La Fiscalía recibe denuncias en diferentes centros de atención, como las Salas de Atención al Usuario -S.A.U-, las Unidades de Reacción Inmediata -U.R.I-, los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia o realice directamente su denuncia en linea.

2. En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional de su barrio o CAI, quienes lo orientará sobre los pasos a seguir.

3. Una vez presentada la denuncia, la fiscalía se encargará de la investigación correspondiente y llevar ante el juez que tenga el conocimiento del caso, al presunto responsable. La pena establecida para el delito de hurto es de prisión de dos (2) a seis (6) años.