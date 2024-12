Doña toche celebró que las empresas de taxi ya no tengan convenios de exclusividad con aeropuertos y terminales

La empresaria que le cantó la tabla al alcalde de Cartagena, sacó pecho e hizo un llamado a "no dejarse robar" - crédito @fajasdesslimcolombia / TikTok

Tras el anuncio sobre la prohibición de convenios de exclusividad entre empresas de taxi y aeropuertos y terminales, Desire Díaz, conocida en redes como ‘doña Toche’ se pronunció sobre la decisión de la Superintendencia de Transporte que le habría evitado varios ”dolores de cabeza” en su viaje de aniversario, a mediados de noviembre.

“Por supuesto que me tengo que prenunciar, mi amor, ante esta supernoticia de que la Superintendencia de transporte canceló, aniquilo, anuló, acabó con el chunchullo, el negocio, la tramoya, como usted le quiera decir, de los taxistas en el aeropuerto... Que es que uste tiene que montarse en los taxis que están contratados por el aeropuerto... mire, mi amor, matanga dijo la changa. Ni tan calvo, ni con dos pelucas, como el toche ese que me salió en Cartagena y me estaba ahorcando”.

Díaz, que se hizo viral al denunciar los sobrecostos que los taxistas del aeropuerto de Cartagena obligarían a pagar a los recién llegados, incluso cuando el tiquete que reciben en la terminal aérea indica una tarifa menor, se mostró satisfecha y “sin pelos en la lengua”, celebró:

“Se les acabó el negocito, mis amores. Yo todavía tengo el tiquete de cobro que no me aceptaron, porque esa tochada casi me acaba 20 de años de hogar. Nunca en la vida se los voy a perdonar que por esta tachada tan arrecha me iban a sacar los ojos por 100.000 pesos, cuando el tiquete dice 27.500″.

La empresaria sugirió que, al adoptar la medida, se evitará un monopolio que controle los precios: “Mire, mi amor. Se les acabó el negocito chimba ese que tenían. Excelente noticia para que usted, de ahora en adelante, al llegar a un aeropuerto, coja el taxi que quiera. Todos los taxistas tienen derecho entrar y a llevar a los viajeros, sin necesidad de sacar un tiquete o que le digan que hay unos taxis autorizados, que le metan el miedo o la cizaña de que la pueden robar o secuestrar si no se va con los taxistas del aeropuerto”.

Y sacó pecho, antes de reforzar su llamado a “no dejarse robar” al llegar a otras ciudades de Colombia: “Eso es un monopolio lo que tienen allá y matanga dijo la changa. Me encanta y por ahí dirán que fue que el Gobierno quería quitarles el negocito de tantos años, pero no, mi amor, es por este pechito que usted ve acá se ganó al alcalde Cartagena. Ahí les dejo, excelente noticia pa’ que hagan valer sus derechos y no se dejen robar ni estafar”.

Algo que aplaudieron sus admiradores en redes; ya que, el problema se habría hecho visible, gracias a ella, en las últimas semanas: “Gracias a doña Toche”, “Excelente, doña Toche”, “Doña Toche, te amamos”, “Qué viva, doña Toche”.

¿Qué dice la directriz de la SuperTransporte?

Según información a la que accedió el diario La República, la Superintendencia de Transporte de Colombia emitió una nueva directriz que prohíbe a las terminales y aeropuertos establecer convenios exclusivos con empresas de taxis. Esta medida responde a una serie de quejas presentadas por taxistas que denunciaron que, debido a la falta de acuerdos previos con los operadores, se les impedía acceder a ciertos aeropuertos del país.

El documento emitido por la Superintendencia de Puertos y Transporte establece que los administradores y operadores de terminales no tienen autoridad para seleccionar ni designar a las empresas de transporte público que puedan operar en sus instalaciones. Asimismo, recalca que no se puede negar el acceso a las empresas de transporte que no estén vinculadas a un convenio exclusivo.

Además, se aclara que el acceso a estos lugares no puede depender de la afiliación a esquemas asociativos ni de pagos relacionados con estos. La Superintendencia también subraya que los administradores de terminales y aeropuertos no pueden imponer cuotas ni regulaciones económicas a las empresas de transporte, ni cobrar por los controles de acceso que ellos implementen.

La resolución se adoptó como respuesta a las denuncias de taxistas afectados por la exclusividad de ciertas empresas en aeropuertos del país. La Superintendencia subraya que no se debe restringir el acceso de vehículos a vías privadas de uso público, garantizando de esta forma un trato equitativo para todas las empresas de transporte.