María Fernanda Cabal dio sorprendente respuesta sobre la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro: “Destacaría su audacia”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que va muy bien en sus encuestas - crédito Camila Díaz/Colprensa

En una reciente entrevista con Desnúdate con Eva, la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, abordaron temas de actualidad política, centrándose especialmente en la gestión del presidente Gustavo Petro.

Cabal, una figura prominente de la oposición y precandidata presidencial para 2026, compartió reflexiones tanto críticas como inusuales sobre el mandatario y su administración.

Lanzó dardos contra el presidente colombiano, pero sin desconocer lo que, para ella, es un conocimiento profundo por parte de él del ambiente político colombiano, lo cual estaría jugando a su favor en varias victorias políticas en lo que lleva de presidente, especialmente en relación con las reformas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Reconocimiento a la audacia de Petro

Según Cabal, esta característica del mandatario quedó en evidencia al incluir a Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en el equipo negociador con el ELN, una decisión que incomodó a sectores de izquierda. Para la congresista, esta disposición a actuar sin temor al juicio de aliados o adversarios es un aspecto notable de la gestión de Petro.

“Destacaría su audacia para tomar decisiones que la derecha no se atreve a hacer. El hecho es que gobernó con los suyos. Es audaz y, digan lo que digan, toma decisiones, incluso en contravía del querer de su propia gente. O sea, es alguien que se atreve”, dijo.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, hace parte de comisión de paz del Gobierno - crédito Fedegán

¿Corrupción o desconexión?

A Cabal también le preguntaron si consideraba que Petro es corrupto. Sin hacer acusaciones directas, señaló que la cercanía del mandatario con su círculo cercano lo ha llevado a decisiones cuestionables, como la designación de personas poco aptas en roles clave. Más allá de este aspecto, expresó su percepción de que Petro carece de una conexión con la realidad, lo que, según ella, afecta su liderazgo y genera daño en el país.

“Yo creo que él tiene un problema de realidad, él no vive en la realidad y eso hace mucho daño (...) Él no es muy consciente de lo que pasa, hace mucho daño todo el tiempo. Es un hombre que odia y yo creo que no está bien de la cabeza”, dijo.

Cabal dijo que el círculo social de Petro es cuestionable - crédito FND/X

Proyecciones políticas

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Cabal afirmó sentirse fuerte en su aspiración de representar al Centro Democrático y llegar a la Casa de Nariño. Desde su perspectiva, los comicios se definirán entre el petrismo y el antipetrismo, un enfrentamiento que promete marcar el panorama político en los próximos años.

Esta intervención de Cabal refuerza su posición como una de las voces más críticas frente al Gobierno actual, mientras continúa perfilándose como una de las principales figuras de la oposición en Colombia.

Cabal en las encuestas

Cabal y Paloma Valencia serán precandidatas presidenciales - crédito Camila Díaz/Colprensa

De acuerdo con una medición llevada a cabo por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), solicitada por Semana, las elecciones de 2026 se definirían por dos aspirantes: el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, y la periodista y exdirectora de la revista, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila. En los resultados de la encuesta, Cabal ocupó el octavo puesto, con un 11,4% de respaldo.

La senadora de la oposición no da crédito de las conclusiones de la medición: “Yo no creo en las encuestas en Colombia, yo perdí total confianza desde el plebiscito, solo confío en las mías”, precisó la congresista, en conversación con la periodista Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva.

Así las cosas, de acuerdo con la senadora, en sus propias encuestas los resultados son otros: “[Dicen] que voy muy bien, vamos muy bien, vamos casi parejas (con Vicky Dávila); esta va a ser una contienda de mujeres”, explicó.