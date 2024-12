Los personajes que marcaron a Sandra Reyes en su carrera como actriz

Sandra Reyes murió a sus 49 años de edad a causa de un cáncer de seno - crédito @sandrareyesactrizoficial/Instagram

El fallecimiento de Sandra Reyes conmocionó al país. Una de las actrices más queridas de la televisión colombiana que fue popular desde la década de 1990 por su participación en novelas como Pedro el Escamoso o Clase Aparte, mismas que la catapultaron como una de las mujeres más seguidas en la pantalla chica, dijo adiós a sus familiares en la tarde del 1 de diciembre de 2024, luego de que el cáncer de mama acabara con su vida.

En octubre de 2023 dio una entrevista al programa Bravissimo donde repasó algunos de los personajes más importantes durante su trayectoria como actriz. En este espacio recordó momentos sobre los mismos, anécdotas de las escenas y reflexiones a partir de la personalidad de cada papel que interpretó.

La actriz, que no quiso someterse a quimioterapias, luego de conocer su enfermedad, recordó entre sonrisas su papel como la doctora Paula, personaje que la hizo reconocida a nivel nacional, junto con Miguel Varoni. Sobre este papel, aseguró que fue “un personaje que marcó mi vida, hasta el sol de hoy me dicen Dr. Paula y eso fue hace 20 años. Un personaje al que quise mucho y que duramos mucho tiempo grabando, fueron como 2 años grabando casi el escamoso”.

También afirmó que “Siempre estaré agradecida, porque fue el personaje que se metió en el corazón de la gente y por el que me recuerdan mucho”. Sobre este papel dijo entre risas que era un personaje muy humano y que eso era lo “que más me gustaba, yo siempre he tratado de quitarme de encima los estereotipos, el de la mujer perfecta 90 60 90, eso nos ha hecho mucho daño a todas las mujeres, porque entonces la mayoría de mujeres vivimos frustradas, intentando vivir en algo particular cuando lo que somos es algo general y eso para la autoestima es tenaz.”

Otro de los personajes de los que habló fue de Conny, en Me llaman Lolita, un papel también en los años noventa que “me encantó porque era una mujer que vivía sola, se bandeaba sola y estaba buscando un caballero” y que rompió esquemas, “era una mujer que podía sacar una escopeta pa’ defender su negocio y lo que quería”.

Esta novela, aseguró la actriz, duraron al menos un año grabándola. En esta telenovela coincidió con Marcelo Cezán, y ambos rieron recordando escenas que compartieron juntos. “Nos volvemos familia, convivimos tanto tiempo juntos que empezamos a compartir muchas cosas, y por eso el cariño que sentimos entre nosotros es real”, aseguró la actriz.

En cuanto a su personaje de Cielo, en Metástasis afirmó que “era una mujer que tenía agallas, para tomar ese tipo de decisiones y asumirlas; yo creo que todos tenemos agallas, pero a veces tomamos decisiones que no son tan chéveres, que son oscuras y que nos llevan a unos lugares que no son tan lindos”.

También aseguró que en la creación de sus personajes “los iba llevando poco a poco, conforme van pasando las cosas. A mí me gusta dejar fluir lo que voy sintiendo y así”. Asimismo, recordó que en las grabaciones se sentía muy feliz compartiendo espacios con profesionales que “proponen que te hacen sentir cosas, que te dan sorpresas en mitad de la escena. Eso se siente muy vivo”.

Finalmente, durante la entrevista con el programa citado, también se refirió a lo que ha significado para ella vivir en el campo: “A todos nos sienta bien el campo, ese contacto con el verde, yo creo que a todos nos sienta bien”, dijo pensativa a sus interlocutores.