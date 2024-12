La Liendra se refirió al agarrón entre Aida Victoria y Westcol: “Me siento viejo para pelear”

Así lo dio a conocer el creador de contenido en sus redes sociales - crédito @rechismes/IG

Una polémica se vive en redes sociales, por las recientes declaraciones de Aida Victoria Merlano, después de que su expareja Westcol le jugara una broma a su novio.

En las declaraciones de la creadora de contenido, lanzó varios dardos en contra del antioqueño, en los que recordó incluso que era ella quien hacía los millonarios mercados que se hacían en casa.

“Yo tenía mi Penthouse y mis empresas legalmente constituidas cuando nos conocimos. Fui yo quien te enseñó a monetizar en Instagram y te ayudé a generar ingresos”, recordó la joven hija de la excongresista Merlano.

Varios creadores de contenido se han pronunciado al respecto de esta “peinada” de la influencer, por lo que varios internautas escribieron a La Liendra para que emitiera algún tipo de opinión al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Liendra dijo que está alejado de las polémicas de redes sociales que surgen entre otros influenciadores - crédito La Liendra/Instagram

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, sí se pronunció finalmente, pero no sobre lo que está ocurriendo entre Westcol y Aida Victoria. El creador de contenido aseguró que desde hace mucho tiempo tomó la decisión de alejarse definitivamente de este tipo de polémicas, enfocado en la creación de contenido para sus diferentes plataformas digitales.

“Tengo demasiados mensajes que hable, que opine, que reaccione, que haga un stream … Entonces hago esto para decirles que los voy a decepcionar. Llámenme aburrido, apagado, como quieran, pero, nea, tomé una decisión hace rato y es estar tranquilo en mi esquina, estoy dedicado a mi contenido, a no meterme en nada de polémicas, ya me siento viejo para pelear, alegar, quiero estar tranqui”, aseguró inicialmente el youtuber.

Pero esto no fue lo único que dijo el creador de contenido, ya que enfatizó en que ya no pueden seguir esperando este tipo de reacciones como acostumbraba en el pasado, por lo que nuevamente fue claro en decir que “tal vez ya no sea el más viral, pero la tranquilidad vale mucho más que estar en tendencia”.

El creador de contenido se impuso en el combate - crédito @la_liendraa (Instagram)

A lo que concluyó: “Que yo me quiera salir de ahí, ni falta les voy a hacer, así que nada, yo ya sané las peleas que tenía con muchas personas y decidí soltar, no meterme en algo que no me convenga. Simplemente no me manden eso, no lo voy a hacer, no es la forma en la que quiero hacer números, voy a estar más tranquilo y orgulloso de mí”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que los comentarios de los internautas mencionaron que el cafetero cambió desde hace un tiempo, pues ya no está involucrado en peleas. Entre los más destacados están: “Cambió su contenido, ahora hace sobre viajes y es mucho mejor, es mucho más maduro”; “vas por buen camino, entendiste cómo es la vuelta”; “aunque la embarró con la drogada a la novia, creo que está comenzando a entender el tema”; “La Liendra ha evolucionado, ahora es un piojo”, entre otros.

Qué respondió Westcol

El streamer, aunque agradeció a la barranquillera los detalles bridados durante la relación, la contradijo diciendo que no era tacaño y nunca le cobró nada - crédito notifamosoos / Instagram

Ante las acusaciones emitidas por Merlano Manzaneda, el antioqueño respondió de manera contundente a la afamada influenciadora, argumentando que sus actitudes eran comunes luego de terminar una relación sentimental: “Si yo fuera amigo le escribiría y le diría ‘Usted terminó con Cossio y salió y le tiró mierda a Cossio, usted terminó con este y le tiró a este; usted terminó conmigo y salió y me tiró mierda a mí’. Y así sucesivamente va con todos los novios que ella ha tenido”.

Además, aseguró que las declaraciones de Merlano no eran relevantes y que él seguiría avanzando en sus negocios: “En dos o tres días sigo siendo lo que soy, sigo rompiendo como rompo y eso queda en el pasado (...) Esas son las noticias de Aida, yo no quiero ser parte de eso”.