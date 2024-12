Concejo de Medellín exigió investigación tras polémica condecoración a ‘influencer’ argentino acusado de violencia de género

Piden investigación por condecoración de concejal Andrés Rodríguez - crédito danannimal/Instagram/Alcaldía de Medellín

La propuesta del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, para condecorar a tres creadores contenido políticos ha generado una polémica en la capital antioqueña.

La iniciativa, que buscaba reconocer a Miklos Lukacs, oriundo de Perú; a Samuel Adrián, de México; y a Emmanuel Dannan, de Argentina, por su apoyo a movimientos políticos de derecha, ha sido objeto de críticas por parte de diversas entidades de control.

De esta manera, el presidente del Concejo de Medellín ha solicitado una investigación sobre el cabildante conocido como ‘Gury’, debido a acusaciones de hostigamiento hacia su colega José Luis Marín dentro del recinto.

José Luis Marín, concejal del Pacto Histórico, denunció haber sido víctima de hostigamiento político por parte de su colega. La controversia se originó en el recinto del Concejo, donde se discutía la presencia del influencer Dannan, quien fue condenado en su país por violencia de género y ciberacoso contra una periodista transgénero.

Andrés Rodríguez condecoró a Emmanuel Dannan, argentino señalado de violencia de género y ciberacoso a una periodista transgénero en Argentina - crédito @AndresGuryRod/X

El argentino cumplió su condena mediante servicio social y el pago de una multa para evitar una sentencia judicial en Argentina.

El presidente del Concejo, Andrés Tobón, solicitó a la Personería y a la Mesa Administrativa que investiguen a Gury por el presunto delito de hostigamiento hacia Marín. La situación escaló cuando, fuera del recinto, Dannan y algunos de sus seguidores confrontaron al concejal Marín, lo que intensificó las tensiones políticas.

La polémica se centra en la oposición de Marín a la iniciativa que permitía la participación de Dannan en el evento, argumentando su historial judicial. Este rechazo provocó una serie de enfrentamientos verbales y acusaciones de hostigamiento, lo que llevó a Tobón a intervenir y pedir una investigación formal.

Las reacciones de los internautas tampoco se hicieron esperar, “está recibiendo un reconocimiento de un partido político donde muchos de sus integrantes están involucrados en escándalos de corrupción, compra de votos, compra de testigos, falsos positivos, nexos con grupos paramilitares, narcotráfico. Qué oso”; “Y que se siente que te haya condecorado el partido con más aliados y participantes del narcotráfico de la ciudad de Medellín? Algo que no quieras contar querido Dannan?”; “Un argentino con criterio y buena vibra que lucha por la libertad”; “Muchas felicidades Emmanuel, mi gran admiración por su gran carácter”.

Condecoración en el Concejo de Medellín - crédito Captura video

Condecoración del concejal de Medellín

A través de un video publicado en sus redes sociales, Andrés Rodríguez enfatizó: “Con estos monstruos, defensores de la libertad y de la democracia. Ustedes SI son bienvenidos a Medellín, SI son bienvenidos al Concejo de Medellín, vamos a demamertizar toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad carajo!”.

Dentro de la publicación el concejal adjunto un video donde afirmó: “Quiero darle la bienvenida al Concejo de Medellín a estos tres monstruos, a Miklas Luckacs, a Samuel Adrián y a Emmanuel Danann. Ustedes si son bienvenidos aquí, a esta ciudad que no es mamerta, es de derecha. Los valora y los sigue”.

En las imágenes, Rodríguez indicó que, “solicité que se les diera un reconocimiento del Concejo de Medellín, pero opté por dárselos yo mismo y les voy a hacer ese reconocimiento primero como concejal, segundo, como uno de los batalladores de esta ciudad. Tercero, soy de derecha y no me da pena decirlo, no soy vergonzante; cuarto, agradeciéndoles que vienen a esta ciudad a enseñarles a todos los muchachos de esta ciudad que tienen que dejar de creer a este tipo de personas, todos con sus conceptos mamertos”.

Finalmente, el concejar finalizó explicando la condecoración que le hizo al influenciador argentino: Y”o como concejal le quiero hacer a usted este reconocimiento viejo mío. A mi gusto porque usted se lo merece y sé que esto que le estoy dando hoy es a nombre de muchas personas de esta ciudad que lo valoran, lo siguen y lo estiman”.

