Así fue el primer encuentro entre ‘Pedro El Escamoso’ y la doctora Paula, interpretado por Sandra Reyes: “Mujer gloriosa”

En la tarde del domingo 1 de diciembre de 2024 se confirmó una de las noticias más tristes para la televisión colombiana en los últimos años. Sandra Reyes, reconocida actriz bogotana, falleció en su casa a raíz de un cáncer de seno que padecía desde hacía algunos meses.

La mujer de 49 años registraba ciertas complicaciones en su salud que terminaron causando su deceso, en una noticia que lamentaron, entre miles de personas, los fanáticos de la telenovela “Pedro, el escamoso”, de la que Reyes fue una de las principales protagonistas.

Esta producción colombiana tuvo su auge a comienzos de los 2000s y cautivó a los espectadores por la historia de amor que entablaban Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni, y Paula Dávila, que era encarnada por la fallecida actriz bogotana.

Mientras Pedro era un simple conductor, la “doctora” Paula era una ejecutiva de una empresa que tenía su sede en la capital colombiana; así las cosas, una vez hizo contacto visual con Dávila, Coral se enamoró perdidamente de ella.

De hecho, una vez se confirmó el deceso de la bogotana, en redes sociales se hizo viral la escena en la que el protagonista principal de la telenovela se percata por primera vez de la presencia de la “doctora”, cuyo personaje se posicionó como uno de los más recordados de la televisión colombiana.

En dicho corto, Pedro se moviliza en un taxi por una de las calles de Bogotá cuando se topa con un semáforo en rojo; allí también aguardaba un vehículo particular en el que permanecía la “doctora” Paula Dávila en compañía de su madre.

Una vez nota la presencia de la mujer, Coral dice lo siguiente: “Uy, de entrada veo a esa bella mujer, esa mujer gloriosa parada al lado mío y yo que le lanzo la mirada”.

En ese preciso momento, ambos personajes cruzan miradas y el hombre le guiña el ojo a la bogotana que parece estar incómoda por la situación.

“No acababa de llegar cuando ya me había enamorado, pero yo sabía que mi mirada la había enamorado y que de mí jamás se iba a olvidar”, concluyó Coral ante de que el semáforo se pusiera en verde.

Y es que la noticia de la muerte de Sandra Reyes generó que el mismo Miguel Varoni dedicara un mensaje en sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Instagram que “Pedro Coral” publicó una imagen en la que se ve a él y a la “doctora” Paula juntos en medio de las grabaciones de la telenovela colombiana.

“¡Hasta siempre, mi Doctora Paula… sumercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la Bendiga! Siempre estará en mi corazón…”, decía la publicación.

Por su parte, Robinson Díaz, que tuvo la oportunidad de trabajar con Sandra Reyes en múltiples producciones, expresó su dolor a través de una historia en Instagram. Acompañada de una foto de ambos en el set, escribió. “Lamento mucho la muerte de mi compañera y gran amiga. Gran actriz y gran mujer 🙏”. Díaz destacó la calidad humana y profesional de Sandra, a la que consideraba más que una colega, una amiga entrañable.

Sandra Reyes, una de las partidas más dolorosas

La actriz nació el 31 de mayo de 1975 y aunque estudió comunicación social quiso dedicarse a la actuación, debido a que era su pasión, por lo que hizo su primera aparición en 1994 con la serie Clase Aparte, con la que se convirtió en el crush de generaciones de jóvenes, que lo reafirmaron después en Pedro, el escamoso.