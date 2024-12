Andrés Sotelo, señalado asesino de Juan Felipe Rincón, rompió el silencio: “No acabé con la vida de él”

El señalado agresor rompió el silencio sobre lo ocurrido - crédito @ChivasYCronicas / X

Andrés Sotelo es el joven acusado de matar a Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía Nacional, William Rincón, habló por primera vez del suceso que le cambió la vida. En diálogo con Noticias RCN reveló detalles del domingo 24 de noviembre de 2024, una jornada que califica como “confusa”.

El hecho ocurrió en el barrio Quiroga, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, donde el joven de 21 años falleció después de recibir un impacto de bala. Desde ese entonces, no se conocía una declaración oficial del señalado agresor hasta el 1 de diciembre de 2024, además de sus intervenciones en las audiencias.

En diálogo con el noticiero, el joven reiteró que él no fue el que asesinó a Juan Felipe, sino que señaló de nuevo al escolta del joven como el responsable. Y es que Sergio Rico, que se encargaba de acompañar a Rincón, es el que tenía el arma desde la que se presume que la víctima recibió el impacto.

Esto se puede intuir, teniendo en cuenta los resultados del informe de las autoridades que indica lo siguiente: “El revolver de co2 analizado como A2, marca Dan Wesson, calibre 4.5 mm, NO es Apto para disparar, debido a que el arma presenta ausencia de sus partes esenciales como tambor, brazo móvil o grúa, palanca de rotación del tambor y no presenta sincronismos de sus mecanismos de disparo”.

El testimonio del joven podría dar un giro inesperado al caso

Desde la clínica en la que se encuentra recuperándose, el investigado explicó lo siguiente: “Ese día fue muy confuso, fue una cosa que se salió de las manos. Sin embargo, ese día yo no portaba un arma de fuego, no portaba un arma letal. Portaba un arma conocida como co2 de aire comprimido, no mortal”.

Por esta razón y apoyándose en los informes presentados en las audiencias, Andrés Sotelo dijo que toda la responsabilidad debe recaer en el escolta, puesto que él era el que portaba un arma desde la que se disparó en repetidas oportunidades: “Ese día la única arma que fue disparada era la del escolta, él fue quien disparó y acabó con la vida de Juan Felipe”, aseguró.

Pese a declarar que es inocente, el joven envió un mensaje para dirigirse a los padres de la víctima en esta confusa situación: “De antemano también quiero pedirle perdón a la familia de Juan Felipe porque, aunque no acabé con la vida de él, sé que no fue correcto ese día lo que pasó ni la mejor manera de reaccionar”.

Entre tanto, se sabe que continúa el proceso que se adelanta en contra de Sotelo, por lo que se espera que las autoridades resuelvan la situación y definan si lo envían a un establecimiento carcelario.

El noticiero también reveló un nuevo video en el que se puede ver el momento exacto de la pelea que ocasionó la muerte del joven. Las imágenes son captadas por una cámara de seguridad del sector, en la que se puede ver al escolta apuntando firmemente con su arma mientras que discute con dos mujeres que intentan golpearlo.

Unos metros más allá se aprecia cómo Juan Felipe Rincón está forcejeando con dos personas, entre ellos Andrés Sotelo, por lo que el escolta corre hacia él y dispara en repetidas ocasiones. En ese momento se ve al joven caer ante la mirada de los transeúntes y vecinos del sector, que también grabaron la situación, por lo que las autoridades continúan verificando las pruebas para tomar una decisión definitiva en este caso.