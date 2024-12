Menor que fue arrastrado hacia el Bronx por ladrón de celulares en Medellín recibió un nuevo dispositivo

El joven había comprado su celular el día anterior a que un hombre se le acercara en el metro y lo amenazara con arma cortopunzante - crédito @andreiitha_moreno9 / TikTok

El caso de Simón, un joven paisa que fue víctima de hurto en la estación Prado del metro de Medellín conmovió a toda Colombia luego de que la activista conocida en redes como Andreiitha Moreno compartiera su historia, tras encontrarlo sumido en el llanto al haber sido arrastrado por un delincuente hasta el sector del Bronx.

“Mi mamá ni siquiera lo había terminado de pagar, así que tiene que seguir pagándolo. Ese man me... me dijo que lo acompañara o si no me iba a pasar algo malo. Me cogió al lado del metro y me trajo hasta acá abajo, lejísimos, imagínense. Desde acá ni siquiera se ve el metro”, lamentó el menor, en un primer video que alcanzó las 125 mil reporducciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según Moreno, al encontrarlo notó que se trataba de “un niño asustado. Este pequeño salió de sus clases de fútbol y en la estación, un hombre se le acercó, lo sonsacó y lo bajó hasta el Bronx, no sé con qué intención, pero alcanzó a robarlo”.

Mientras estaba en la estación, un hombre se le acercó por el costado y le puso un arma cortopunzante en la cadera - crédito @andreiitha_moreno9 / TikTok

Un miembro del equipo de Moreno, dedicado a rescatar niños en condición de calle, no desaprovechó la oportunidad y advirtió sobre los peligros con los que se encuentran los menores en las calles, donde suelen ser tomados como un blanco fácil por las bandas de atracadores:

“Un consejo para los jóvenes que piensen que las calles son fáciles. El niño venía de jugar fútbol, es de buena familia, venía con su telefonito y un mano lo trajo hasta el Bronx, le entregó un teléfono todo malo y le dijo que le pasara el otro teléfono”.

Sin embargo, la historia de Simón tuvo un giro inesperado, y tras viralizarse su historia, seguidores de toda Colombia le enviaron dinero a Moreno para que volviera a localizarlo y pudiera comprarle un nuevo dispositivo.

Los seguidores de Moreno donaron para que Simón pudiera comprar un nuevo dispositivo electrónico - crédito @andreiitha_moreno9 / TikTok

Y es que, según dijo: “Es un niño que me dejó sin palabras, es increíble lo empático que es con su mamá y como pensaba en lo mucho que se había esforzado para comprarle ese celular. Cuiden mucho a sus niños, que las calles están llenas de peligros”.

La madre del menor, que la noche del atraco fue a recogerlo, agradeció la iniciativa: “Les quiero dar las gracias a todos por su generosidad. No saben cuánto les agradezco, fueron una bendición para nosotros. Dios les multiplique en abundancia todo lo que hacen por los demás”.

Y el adolescente, ya calmado, explicó a detalle lo que enfrentó aquella noche a finales de noviembre (2024): “Yo me bajé en la estación Prado, estaba tranquilo, relajado. Uno no sabe qué le puede pasar, pero siento que alguien me cogió del brazo y se me arrimó. Me empezó a decir que era de la vuelta y todo eso y me llevó hasta allá abajo, hasta el Bronx y me advirtió que si salía corriendo, me agarraba y me hacía algo”.

¿Quién es Andreiitha Moreno?

Otra historia que conmovió a los colombianos fue la de la exmimebro de Stock Models, Ingrid Karina. Su historia se hizo pública gracias a Andrea Moreno, una joven de 24 años que ha dedicado su vida a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

A través de TikTok e Instagram, Moreno comparte las historias de mujeres habitantes de calle, buscando sensibilizar a la sociedad sobre sus realidades. Desde muy joven, Andrea ha logrado convertirse en un referente de solidaridad en la ciudad de Medellín, con su trabajo centrado en mujeres que enfrentan la calle y la drogadicción

Ella es Andrea Moreno, la mujer que se propuso sacar a Ingrid Karina de las calles - crédito @andreiitha_moreno/IG

El enfoque de Andrea Moreno, que involucra acciones como proporcionarles a las mujeres peinados, ropa limpia y palabras de aliento, busca recordarles que “aún son valiosas”. Además de esto, en algunos casos, ha logrado sacar a algunas de estas mujeres de la calle, ofreciéndoles la oportunidad de rehacer sus vidas. A otras, simplemente las acompaña, brindándoles el apoyo necesario para afrontar su día a día.

Además de su labor personal, Moreno ha trabajado de la mano con diversas fundaciones que apoyan a mujeres que desean superar la adicción a las drogas. Un esfuerzo que también ha llegado hasta Ingrid Karina, a quien se le está brindando apoyo con el objetivo de ayudarla a salir de la dura situación en la que se encuentra.