Ingrid Betancourt habla de la controversia del ministro de Hacienda: “Estoy convencida de que ganaron con fraude”

María Alejandra Benavides, antigua asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, proporcionó su testimonio a la fiscalía sobre el caso de corrupción relacionado con la UNGRD, donde se vio involucrada. En su declaración, afirmó que el ministro Bonilla también está relacionado con estos acontecimientos y que él estaba al tanto de los hechos.

El testimonio de Benavides generó todo tipo de comentarios, sobre todo los que arremetían en contra del ministro, del Gobierno nacional e incluso en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Tal fue el caso de la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, que por medio de su cuenta de X comentó la situación y aprovechó para criticar al primer mandatario colombiano diciendo que el también estaría al tanto de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En su testimonio, Benavides comentó lo siguiente “Él me usó por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”.

Los eventos mencionados por Benavides están relacionados con la adjudicación de contratos que superan los 92.000 millones de pesos, destinados a asegurar el respaldo de ciertos congresistas. Según Benavides, estas acciones habrían sido ordenadas por Ricardo Bonilla y Jaime Ramírez Cobo. De hecho, en ese sentido, a la fiscal con la que María Alejandra Benavides estaba haciendo su testimonio le explicó “Sí señora, él lo sabía todo, absolutamente todo, necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no lo hacía sola”.

Es a raíz de estas declaraciones que Ingrid Betancourt se aventuró a asegurar, que además del ministro de Hacienda, el presidente Petro también tenía conocimiento de estos hechos. “Bonilla sí sabía, ergo Petro sí sabía. La corrupción solo funciona si el que la hace está amparado por quien se beneficia”, escribió en su cuenta de X Betancourt.

Aunque esa no fue la única publicación que la política hizo al respecto, pues la excongresista colombiana en otro de sus mensajes de X haciendo referencia a los nuevos detalles que se supieron con respecto al escándalo de la Ungrd, dijo que además de que “se compraron consciencias en el Congreso” se fortalecieron los grupos criminales en el territorio nacional, según ella.

Adicionalmente, hizo referencia a las reformas que el presidente ha puesto encima de la mesa desde que estaba en campaña para llegar a la Casa de Nariño, como la reforma a la salud o la pensional, pues según Betancourt “destruyeron” estos sectores. Finalmente, dijo que el actual Gobierno ganó las elecciones “con fraude”, además comentó que “había que hacer un frente contra el petrismo”.

“Los colombianos tenemos que sacar a Colombia de las garras de estos ladrones. Este Gobierno no solo compra conciencias en el Congreso, sino que ha fortalecido a las organizaciones de delincuentes por todo el país. Como si fuera poco, acabaron con todo lo que servía: la salud, las pensiones, la vivienda de interés social, el turismo. Todo lo han destruido. Estoy convencida de que ganaron con fraude porque así es como han gobernado: haciendo trampa. Tenemos que hacer un frente común contra el petrismo. No hay otra solución”, expresó en su cuenta de X la excandidata presidencial.

Según el testimonio de la exasesora, su función era gestionar con los miembros de la Comisión de Crédito Público la distribución de diversos contratos en áreas como El Salado, Cotorra y Río Bojavá. Entre los congresistas que podrían estar involucrados se encuentran Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.

Benavides también comentó que “Él (ministro Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a usted. Si él sabía, yo no sé, yo no podía cuestionarlo, pero aquí soy transparente y le digo: estoy segura que el ministro sabía de esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”.