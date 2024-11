Gustavo Bolívar reaccionó tras encuesta de Invamer que lo dejó bien parado como posible candidato a la presidencia

Gustavo Bolívar es considerado uno de los escuderos del presidente de la República, Gustavo Petro, por lo que para algunos no sería extraño que se lanzara a la presidencia - crédito Joel González/Presidencia

Los resultados de la más reciente encuesta de la firma Invamer, revelados el jueves 28 de noviembre de 2024, y que entregaron algunas sorpresas, tuvieron como uno de los protagonistas al hoy director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, que sería –en caso de que decida lanzarse– el candidato de los sectores progresistas que a la fecha, a falta de un año y seis meses para los comicios, que tendría mayores posibilidades de vencer en la contienda.

El escritor y libretista de televisión, que decidió abandonar su labor para dedicarse a la política, para primero ejercer como senador de la República por los movimientos Decentes y posteriormente el Pacto Histórico, y que, en ese orden de ideas, quiso sin éxito ser alcalde de Bogotá en las elecciones del 29 de octubre de 2023, se perfilaría para ser el aspirante que recoja las banderas del oficialismo y aspire a continuar con las iniciativas del hoy presidente Gustavo Petro.

Con un 8,6% de imagen favorable, el funcionario se ubica en el cuarto lugar en la intención de voto, superado por el exgobernador de Antioquia y dos veces candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, que lidera con un 15,4%; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, con un 12,6%; y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con un 9,2%. Con ello, le ganó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero (6,1%), la senadora María José Pizarro (4,1%).

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, renunció el 31 de diciembre de 2022 al Senado, para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, en unos comicios en los que no tuvo éxito - crédito Colprensa

¿Qué dijo Gustavo Bolívar de los resultados que lo favorecen?

No obstante, y pese a que la medición le da un interesante registro, el director de una entidad que tuvo un presupuesto asignado en 2024 de 10,7 billones de pesos, negó que en este momento esté pensando en lanzarse como aspirante a la presidencia del petrismo. Y sacó a relucir sus funciones como titular de un departamento administrativo que juega, sin duda, un papel clave para la implementación de las políticas en materia social del Ejecutivo.

“Encuesta Invamer de hoy. Mide intención de voto presidenciales 2026. A quienes consideran que puedo representar al progresismo en 2026, solo puedo decir: millones de Gracias, pero ahora soy un funcionario público que está dejando el alma en cada rincón de Colombia”, expresó Bolívar en su perfil de X, al replicar el gráfico en el que se muestran los resultados de al menos 16 probables aspirantes, entre ellos algunos compañeros de colectividad.

Con este mensaje, el director del DPS Gustavo Bolívar reaccionó ante la encuesta de Invamer, que lo dejó en el Top-4 con mayor intención de voto - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar, al que seguidores del primer mandatario le han pedido considerar la posibilidad de aspirar al cargo, debido a este balance positivo, llegó al DPS en reemplazo de la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, que dejó su la entidad el 19 de febrero de 2024. Esta es su primera experiencia como funcionario del Estado, responsabilidad que asumió en medio de críticas, pues tendría acceso a una multimillonaria “chequera” estatal.

“No voy a hablar mal de los tecnócratas, habrá malos y en fuga y habrá buenos, de hecho me rodearé de varios. Solo diré que a la mayoría les falta sensibilidad humana y sobre todo poesía. Más allá de la estadística fría, no se puede trabajar por la gente más necesitada sin imaginar las lágrimas de un niño y sus ojos de desconcierto al sentir el maltrato de sus padres o de la sociedad misma”, dijo el 4 de marzo de 2024, cuando defendió su nombramiento como director de la entidad.

Así marcan los posibles candidatos a la presidencia, según Invamer:

Sergio Fajardo: 15,4% Claudia López: 12,6% Germán Vargas Lleras: 9,2% Gustavo Bolívar: 8,6% Vicky Dávila: 8,6% Juan Manuel Galán: 7,3% Daniel Quintero: 6,1% Juan Daniel Oviedo: 5,5% Luis Gilberto Murillo: 4,5% María José Pizarro: 4,1% Miguel Uribe Turbay: 3,1% María Fernanda Cabal: 1,6% Juan Fernando Cristo: 1,5% Susana Muhamad: 1,2% Paloma Valencia: 0,9% Roy Barreras: 0,8% Otros: 2,7% Voto en blanco: 6,3%