Pipe Bueno dedicó llamativo mensaje a los latinos residentes en Estados Unidos y despertó rumores de una nueva gira

Pipe Bueno le deseó un buen Día de Acción de Gracias a sus fans en Estados Unidos, y advirtió que se vendrían grandes noticias para ellos muy pronto - crédito @pipebueno/Instagram

Pipe Bueno se prepara para cerrar un 2024 de cambios signficativos en su carrera musical. El cantante de música popular anunció su traslado a México junto a su pareja, Luisa Fernanda W, y sus hijos Maximo y Domenic, con el fin de darle un impulso a su carrera musical a nivel internacional en pleno auge del género popular más allá de Colombia. Esto coincidió con la firma de un contrato discográfico con Warner Music Latina, que dejó en claro los pasos que seguirá su carrera musical tras concretarse su cambio de residencia.

Estos cambios se vieron reflejado en múltiples colaboraciones que realizó a lo largo del año con figuras de la música popular como Yeison Jimenez o Ciro Quiñonez, o artistas del urbano como Blessd, Pirlo, o su hermano Miguel Bueno, así como en su presencia en la Semana de la Música Latina de Billboard celebrada en Miami y que sirvió como reunión de distintos actores de la industria musical del continente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por estos días el artista se prepara para cerrar el año con una presentación de alto calibre en el Movistar Arena de Bogotá con su 3er Round, el próximo 13 de diciembre, pero se tomó un momento para dirigirse a los seguidores que tiene entre la comunidad latina que reside en los Estados Unidos, pues por estas fechas se celebra allí el Día de Acción de Gracias, uno de los feriados más importantes del país.

El cantante le deseó un feliz Día de Acción de Gracias a sus fans en Norteamérica y advirtió que prontó llegarían sorpresas - crédito @pipebueno/Instagram

“Quiero aprovechar y mandarle un saludo muy especial a toda la gente latina que está en Estados Unidos”, comentó Pipe en sus historias de Instagram, recordando los buenos momentos que paso durante el mes de noviembre en el país norteamericano, que incluyeron su presencia en la gala de los Latin Grammy en la que compartió escenario con Carlos Vives, en medio de su reconocimiento como Personal del Año.

El intérprete de Cupido Falló no dudó en celebrar su regreso a Estados Unidos, revelando que llevaba mucho tiempo sin visitar el país. “El cariño y el recibimiento de mi gente latina allá no tiene comparación, porque ustedes saben que yo hace muchos años no regresaba ni siquiera de visita”, dijo.

Pese a que en Colombia no se celebra el Día de Acción de Gracias (a diferencia de lo que sucede con otras celebraciones norteamericanas que ya se adoptaron en el país), Pipe no dudó en reconocer la importancia de esta fecha en los Estados Unidos, incluso para todos los latinos que viven en el extranjero y la acogieron como una oportunidad para compartir en familia. “Esto va para ustedes que están allá, lejos de la tierrita”, afirmó el cantante.

Para terminar, el cantante dejó entrever que podría venirse un anuncio importante para todos sus admiradores en el país del norte. “Pronto les tengo noticias muy buenas, prepárense latinos en Estados Unidos”, adelantó, lo que despertó rumores sobre una posible gira por el país.

Pipe Bueno confirmó descuento en las entradas para el ‘3er Round’

Pipe Bueno anunció su concierto en el Movistar Arena de Bogotá con un escenario 360° - crédito @TBL_Live/X

Los preparativos para el cierre de 2024 para Pipe Bueno en el Movistar Arena siguen en marcha, y todavía hay entradas disponibles en Tu Boleta.

Aprovechando el Black Friday, el cantante anunció en sus redes sociales un descuento especial del 25% en toda la boletería que todavía está disponible para su última presentación del año en Bogotá. Dicho descuento estará disponible hasta el sábado 30 de noviembre.

Entre las particularidades de la presentación del vallecaucano destaca que en esta oportunidad utilizará un escenario de 360°, que le permitirá a todos los asistentes al Movistar Arena vivir la experiencia de una manera más cercana.