Luly Bossa publicó desgarrador mensaje en redes sociales sobre su realidad sin Angelo: “Está bien no estar bien”

Así lo dio a conocer la actriz en sus rede sociales en las que dejó una profunda reflexión - crédito @lulybossa1/IG

Luly Bossa luchó una de las batallas más fuertes que puede tener una madre por la salud de su hijo, especialmente, por las constantes quejas que difundía en sus redes sociales en contra de la EPS que atendía al joven.

Sin embargo, en marzo de 2024 la actriz confirmó que Ángelo había fallecido, una noticia que impactó a sus seguidores como a sus familiares, ya que los tomó por sorpresa.

En repetidas ocasiones, la actriz ha dejado en evidencia el desconsuelo que siente por la partida de su hijo, donde comparte reflexiones al respecto de lo que significó para ella en su vida.

En una reciente publicación, Bossa compartió un emotivo video en el que dejó ver la tristeza que la embargó, acompañada de una profunda reflexión en la que aseguró que, incluso, “está bien no sentirse bien”.

La actriz Luly Bossa confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hijo Ángelo - crédito @lulybossa1 / Instagram

La conocida actriz aseguró que el desconsuelo que la ha acompañado en los últimos días no es fácil de describir en palabras, por lo que no dudó en abrir su corazón y dejar al descubierto las emociones que la embargaban día a día.

Además, aseguró que los días no han sido los mismos desde que Ángelo dejó este plano terrenal, pues siempre mostró un amor incondicional y una fortaleza de admirar.

“Quiero hablar de la energía de este año, porque para mí este asunto es una vaina tan berraca de manejar por todo lo que me ha pasado este 2024 … Por la ida de Ángelo”, dijo inicialmente. Después mencionó que le ha sido difícil retomar las actividades cotidianas, como el dormir, que se le hace difícil cuando los recuerdos la embargan y se apoderan con dolor.

La actriz luchó por la atención de su hijo en repetidas ocasiones por la mala praxis de su EPS - crédito @lulybossa1/IG

Y agregó: “Es como si me hubieran arrancado un pedazo de vida, como si me hubieran arrancado algo vital. No me puedo levantar tan temprano como lo hacía, tengo insomnio, todos los días lloro a mi hijo”, comentó afirmando que lucha día a día haciendo las cosas que tenía planeadas con el joven por realizar.

Por otro lado, la actriz agregó que ha tratado de buscar ayuda en la asesoría de coaches, pues hay días en los que no logra encontrar paz y encuentra refugio en llorar, en quedarse quieta hablando con el alma de su hijo que siente la acompaña desde ese último adiós.

“Está bien que haya días en los que uno no está bien, que haya días en los que uno quiere llorar, en que haya días en los que uno quiera darse garra entrenando y pasarse...está bien agarrar el toro por los cachos, pero lo de mi hijo es algo que nunca esperé que sucediera, por eso soy partidaria de que hay que llorar, hablarle a la persona y decirle, así ya no esté”.

Ángelo, el hijo fallecido de Luly Bossa padecía de distrofia muscular - crédito @lulybossa1 / Instagram

Finalmente, terminó por decir que otro de los refugios que encontró en el camino del dolor fueron sus mascotas y hablar con Dios, quienes la ayudaron a seguir con los objetivos que se había planteado en el pasado. Incluso, cuando haya momentos en los que le cuesta: “Son un calmante tan espectacular, entonces está bien no estar bien y llenarnos con cosas que tranquilizan el alma, seguir luchando para aprender. Dios es el refugio más grande que tengo todos los días”, agregó, agradeciendo por estas experiencias que atravesaba.

Los seguidores del actor colombiano no han dejado de expresar su entusiasmo con likes y comentarios efusivos, tras la respuesta de Johanna, con mensajes de los cuales destacan: “Llora... Eso está bien. Ángelo si está a tu lado… Está contigo. Siempre”; “mucha fuerza, llorar está bien, no te sientas mal por eso”; “es natural, hace parte del proceso del duelo como dices sentirte, es comprensible”, entre otros.