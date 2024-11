Exesposa de Luis Alberto Posada habló de su ruptura con el cantante: “Él allá y yo acá”

Luis Alberto Posada y Catalina Iglesias estuvieron casados por más de 14 años - crédito @posadarecords_/Instagram

Luis Alberto Posada es uno de los cantantes de música popular más sonados en Colombia. Las letras de sus canciones hacen que muchas personas se sientan identificadas cuando de despecho se trata, por esta razón no es raro verlo en ferias y fiestas por Colombia compartiendo su música con los colombianos que lo siguen desde la década de los ochenta, luego de que publicara Amor de pobre, la canción que lo hizo popular.

A día de hoy, muchos jóvenes también lo siguen y no dudan en entonar canciones como El malquerido o Dedo de guante. Pero, su vida artística no ha estado lejos de su vida personal, pues no son pocos los fanáticos del cantante de música popular que siguen de cerca la privacidad de Posada. Y su matrimonio con Catalina Iglesias, también conocida como Catalina Posada, puesto que cambió su nombre luego de casarse, no pasó desapercibido.

La ex del cantante de música popular afirmó que no cambiará su apellido - crédito @Katalinaposada_ /Instagram

Se conocieron en 2007 y fueron más de 14 años los que pasaron juntos, y fruto de su relación tuvieron cuatro hijos. Tanto Posada, cerca de los 60 años de edad, como Catalina, rondando los 40, decidieron romper su matrimonio a mediados de 2022, luego de una serie de situaciones que debilitaron la relación hasta el punto de acabarla. Cabe destacar que, ellos no acabaron de una buena manera.

Esta noticia fue muy mediática y hubo rumores de las razones que llevaron a la pareja a tomar esta decisión, una de ellas indicaba que Iglesias le fue infiel al cantante, algo que la propia Catalina se encargó de desestimar en su cuenta de Instagram, cuando anunció que ella no era capaz de dañarle. El tiempo pasó y ambos siguieron sus vidas.

Por medio de Instagram la expareja del cantante de música popular respondió preguntas - crédito @Katalinaposada/Instagram

Recientemente, la ahora influenciadora hizo una de sus más comunes dinámicas por las que ha dado a conocer detalles de su vida: preguntas y respuestas. En esta ocasión, respondió con molestia algunas de las preguntas que sus más de 150.000 seguidores le hicieron referente al cantante del guaro.

Una de estas fue: ¿perdonarías a Luis Alberto Posada? Catalina respondió en dos mensajes. El primero de estos hablaba sobre el amor propio y donde dio a entender que no regresaría con Posada: “Jamás, descubrí que el amor propio te lleva a otro nivel y cuando descubres lo que vales no te da para mirar hacia atrás… Así que ya no es una opción para mí. Él allá y yo acá”.

En la segunda parte de este mensaje, indicó que le tenía respeto por ser padre de sus pequeños: “Por él solo siento respeto por ser el padre de mis hijos”, afirmó.

La influenciadora respondió a seguidores la razón por la que no ha cambiado su apellido - crédito @Katalinaposada/Instagram

Además, aprovechó para responder a una de las preguntas que más le hacen: la razón por la que no cambia su apellido. En esta ocasión indicó que es un tema que le molesta, puesto que ha explicado en diferentes ocasiones la verdadera razón.

“Me sabe maluco esta pregunta”, inició, “Cantidad de veces he explicado que yo, María Catalina, me casé para toda la vida, por ende, me puse su apellido y reposa en absolutamente todo lo que tenga que ver con documentación…” afirmó.

También indicó que era “muy tedioso” retirar el apellido del cantante solo “porque a ciertas personas les pesa, créanme que a mí no me suma tenerlo”. Además, afirmó que en la actualidad le da risa los comentarios en su contra que insisten en que el matrimonio se acabó porque ella, supuestamente, engañó al artista con otro hombre, dejando claro que es otra de las preguntas que las personas le hacen con insistencia cada vez que ella propone este tipo de interacciones.