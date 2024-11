Vicepresidentes de la Cámara rechazan convocatoria de plenaria: debate de reforma a la salud fue sin consenso

Jorge Tovar y Lina María Garrido solicitaron el retiro inmediato de sus firmas del orden del día del 27 de noviembre - crédito Colprensa

El 27 de noviembre de 2024, los vicepresidentes de la Cámara de Representantes, Jorge Tovar y Lina María Garrido, emitieron una carta formal en la que expresaron su inconformidad con la convocatoria realizada por el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, para la sesión plenaria del mismo día.

En la misiva, los vicepresidentes mostraron su desacuerdo con la inclusión en el orden del día de la reforma a la salud, específicamente el Proyecto de Ley Nº 312 de 2024, bajo el argumento de que dicha decisión no fue consultada con los miembros de la Mesa Directiva y va en contra de los principios de democracia y consenso que deben regir las decisiones de esta instancia.

La carta, fechada el 27 de noviembre y dirigida a Jaime Luis Lacouture Peñaloza y Raúl Enrique Ávila Hernández, señala que la convocatoria de la plenaria no fue discutida previamente con los vicepresidentes, lo cual contraviene lo establecido en el reglamento interno del Congreso, en especial los artículos 40, 82 y 84 de la Ley 5ª de 1992. Según los vicepresidentes, la inclusión del proyecto de ley sobre la reforma a la salud no cumplió con el procedimiento normativo, ya que no hubo consenso entre los miembros de la Mesa Directiva, como exige el artículo 80 del Reglamento del Congreso.

En la ley citada por los congresistas, específicamente en el artículo 134, distinto a lo que ellos señalaron, se establece lo siguiente: “Si no hay consenso, decidirá la Mesa Directiva, previo el uso de la palabra, con un máximo de 10 minutos, para que se expresen los argumentos en favor o en contra. Aceptada la moción, las partes que sean aprobadas serán sometidas luego a votación en conjunto”

El proyecto de ley, que busca transformar el sistema de salud en Colombia, había sido incluido en el orden del día de manera unipersonal, sin el debido consenso, lo cual, según Tovar y Garrido, afecta el principio de eficiencia legislativa y puede dilatar la discusión de otros proyectos de ley que ya estaban en curso. En la carta, se indica que tal inclusión no solo vulnera la naturaleza democrática de la Mesa Directiva, sino el principio de eficiencia legislativa, al incorporar temas no consensuados y que no revisten carácter urgente.

“La inclusión de temas no consensuados y que no revisten carácter urgente o prioritario puede afectar la organización eficiente de la agenda legislativa, dilatando la discusión de iniciativas legislativas que levan en curso mayor tiempo y previamente anunciados según lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución Política”, se lee en la masiva.

En la carta, los vicepresidentes solicitaron que su nombre y firma fueran retirados inmediatamente de la publicación oficial del orden del día en los canales digitales y en la página web de la Cámara de Representantes, ya que consideran que no autorizaron dicha inclusión.

Además, pidieron que su solicitud fuera registrada en el acta correspondiente y que el documento fuera leído en la plenaria antes de la discusión del orden del día.

Este rechazo puso de manifiesto las tensiones dentro de la Cámara de Representantes en relación con la agenda legislativa, especialmente en lo que respecta a una reforma de gran envergadura como la reforma al sistema de salud. Los vicepresidentes concluyeron su carta reiterando su disposición para trabajar siempre dentro de los principios de transparencia, participación y consenso.

“Requerimos que esta comunicación quede registrada como constancia secretarial en el acta correspondiente a la sesión, reiterando nuestra disposición a trabajar en el marco del diálogo constructivo para el fortalecimiento de la labor legislativa”, se puede leer en la masiva.

