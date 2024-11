Martina La Peligrosa se sinceró acerca de sus sentimientos con ‘Masterchef Celebrity’: “Quiero que se acabe”

Martina La Peligrosa expresó su molestia por el avance de Dominica Duque al top 7 de Masterchef Celebrity Colombia 2024 - crédito cortesía Canal RCN

El paso de Dominica Duque a los siete finalistas de Masterchef Celebrity Colombia 2024 causó en Martina La Peligrosa confrontaciones de las que se siente incómoda.

Aunque a Martina le advirtieron cómo sería el reality culinario, ella ya se siente agotada por el boom mediático del programa y las pasiones que despierta en la audiencia, además de que no le gusta lo que está viendo en las pantallas.

“La verdad, ya quiero que se acabe, me genera un estrés innecesario”, fue lo primero que comentó la cantante cordobesa, que está en otro momento diferente de su vida, diferente al que se ve en la televisión, que grabó en abril.

“Yo ya estoy viviendo otras cosas y no sé en realidad cómo empiece a reaccionar de ahora en adelante con lo que sigue”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La hermana de Adriana Lucía quien también vivió esta experiencia culinaria y la ganó, mencionó que aunque le contaron muchas cosas sobre este intenso proceso, solo hasta que lo vivió pudo entenderlo.

Martina La Peligrosa expresó lo que en verdad piensa de 'Masterchef Celebrity' - crédito @martinalapeligrosa/Instagram

“Es muy raro porque en mi vida Masterchef Celebrity (a pesar de que nadie sabe quien gana aún) ya terminó y estoy en otro momento, estoy muy emocionada lanzando música después de una pausa grande, estoy enamorada, tranquila, con trabajo, rodeada de amor y no me gusta sentirme atacada sobre todo por personas que no me siguen ni me quieren ni les importo ni tienen la Mínima idea de mi vida”, arrancó escribiendo la artista de 38 años que se desahogó en las redes sociales.

De acuerdo a lo que contó Martina, una cosa es lo que viven los concursante al interior de la cocina y otra bastante diferente lo que se muestra en las pantallas, versión que coincide con las declaraciones de varios de los eliminados.

“Bueno nada, por otro lado a quienes tienen cosas buenas para decir o al menos con respeto, a quienes les provoque echarle una mirada a mi trabajo y conocerme un poco... bienvenidos a quienes no confían no se sienten a gusto por estos lados, que les vaya bonito por otros lados. A los que insisten en quedarse con su odio y su pendejá...Siempre existe el botón de bloquear que hace mucho bien, pa muy pa ti”, continuó narrando en una de las varias historias que le ocupó su publicación.

Martina La Peligrosa pese a que avanzó al top 7 en 'Masterchef Celebrity', no está a gusto con la competencia - crédito Canal RCN

Martina La Peligrosa está inconforme con ‘Masterchef Celebrity’

A pesar de haber pasado al top 7 de esta temporada 2024 del reality culinario en el que además, ha tenido un desempeño destacado, pues ella fue la primera concursante que subió al balcón cuando se anunció el top 10, la artista musical nacida en Lorica, Córdoba, no está del todo a gusto con el rumbo que está tomando el juego y las decisiones que allí se toman.

“Varias personas que ya pasaron por ‘Masterchef’ me dijeron alguna vez que era muy raro verse el programa porque se siente como es uno el programa que se graba y otro el que sale al aire”, añadió luego de que el pase directo de Dominica Duque le causara indisposición, ya que considera injusto lo lejos que ha llegado la nueva presentadora de entretenimiento de Noticias RCN.

“Solo los que estuvimos en esta temporada sabemos cosas que Uds ni idea. O por ejemplo ahora sabemos cosas que en su momento no. No entendíamos cómo era que domi, permanecía a pesar de que muchas personas que salieron antes claramente tenían más talento en la cocina ( estoy hablando de habilidades culinarias no de personas ni nada de eso) pero no sabíamos que Domi ya iba camino a convertirse en un talento de el canal y que debían darla a conocer mucho! Viendo el programa ahora lo entendemos y está bien, cada quien con sus procesos y su camino de corazón le deseo todo el éxito que ella pueda anhelar para su vida! pero allá dentro solo pensábamos en competir y ganar! Había días de muchas injusticias y si daba rabia porque estábamos agotadooooos y adivinen: SOMOS SERES HỪMANOS NO MÁQUINAS Y sentimos amor y compasión y respeto pero también tristeza y frustración y rabia!”.

Por último, reconoció que entiende lo que las competencias despiertan en quienes las ven, pero aun así, confesó que esta experiencia quiere que termine, ya que pasa por un momento bonito de su vida que no coincide con lo que se está viendo en las pantallas.

“Entiendo que este programa despierta muchas pasiones, y que todos los días aman u odian a alguien. No tengo ni idea de qué personaje voy a ser yo de ahora en adelante en el programa, Me encantaría que acabará pronto”, concluyó.