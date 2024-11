A esto se dedicaba Karina García antes de trabajar en redes sociales

Karina García es reconocida tanto por su carrera como modelo como por sus controversias en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García es una modelo y creadora de contenido de Medellín que, además, es madre de dos hijos: Isa, de 17 años, que vive en Estados Unidos, y Valentino, de 4 años.

La influencer, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, es conocida por estar involucrada en varias polémicas o videos controversiales en las redes sociales.

Antes de ser influencer, Karina ejerció como auxiliar de enfermería en Medellín por 8 años -crédito @rastreandofamosos/Instagram

En agosto de 2024, la modelo, de 34 años, se robó la atención después de protagonizar un video viral en el que se le ve compartiendo un apasionado beso con el cantante de música urbana Cris Valencia, de 21 años.

Este momento generó una ola de comentarios negativos por la diferencia de edad; sin embargo, la paisa aclaró que se trató de una estrategia publicitaria por el lanzamiento del videoclip de la canción Ya no volverás, de Valencia, en el que ella es protagonista.

La maternidad a los 17 años frustró inicialmente el sueño de Karina de ser neurocirujana -crédito @rastreandofamosos/Instagram

García y el cantante Yeison Jiménez fueron objeto de críticas en septiembre de 2024 después de que el artista hiciera preguntas subidas de tono a la modelo para un video en redes sociales. En octubre, Karina se hizo viral por revelar que gastó setenta millones de pesos en la tarjeta de crédito de su expareja.

Actualmente, la paisa está envuelta en una polémica que involucra a su examiga Mariana Zapata y el cantante Blessd después de que Yina Calderón revelara que Zapata se involucró en la relación que tenían el reguetonero y García.

La modelo es enfermera profesional -crédito @rastreandofamosos/Instagram

Sin embargo, Mariana aclaró que ella estuvo primero con el artista que Karina. La controversia continúa en redes sociales, pero la modelo e influencer no ha dado su versión de los hechos.

Las anteriores polémicas y su trabajo como modelo han hecho que su popularidad crezca en las plataformas digitales, pero antes de estar involucrada en las redes Karina trabajaba como auxiliar de enfermería.

Así fue como Karina García comenzó en redes sociales -crédito @rastreandofamosos/Instagram

En una dinámica de preguntas y respuestas un seguidor le cuestionó: “¿Kari, qué hacías antes de ser famosa y reconocida?”, ante esto la paisa contestó: “Trabajé como auxiliar de enfermería durante 8 años en muchos hospitales de la ciudad de Medellín”.

Además, reveló que soñaba con ser profesional en Medicina y especializarse en Neurocirugía; sin embargo, quedó embarazada a los 17 años de su primera hija Isa y sus padres le quitaron el apoyo económico: “Mi sueño era ser neurocirujana, pero quedé embarazada y me quitaron el apoyo totalmente en mi casa. Incluso, me echaron de mi casa cuando quedé embarazada, no pude estudiar medicina porque no tenía dinero en ese momento, era muy difícil”.

Las cirugías plásticas fueron parte del proceso de transformación de la influencer Karina -crédito @rastreandofamosos/Instagram

Aunque no pudo estudiar medicina la modelo paisa contó que logró graduarse de enfermería profesional: “Pero tenía que seguir luchando por mis sueños y en ese momento tuve la oportunidad de estudiar enfermería y wow. Dios sabe cómo hace sus cosas, aprendí mucho, incluso era tan apasionada por el tema del cuerpo humano que los médicos me dejaban suturar, atendí partos, mejor dicho, esta carrera me convirtió en el ser humano que soy ahora, fue un gran reto. Muy duro porque los turnos son demasiado pesados pero fui feliz”.

Asimismo, un fanático le preguntó cómo logró llegar al mundo de las redes sociales: “¿Cómo dejaste tu trabajo de enfermería y lograste entrar en este mundo?”. Karina reveló que inició como modelo: “Tenía 100 seguidores en Instagram que eran los mismos de Facebook se acuerdan? De vez en cuando subía fóticos. Una vez me escribieron que necesitaban una modelo para una marca de jeans hice el casting y gané. Así comencé, modelando”.

Karina García es famosa en las redes sociales - crédito tomado de @karinagarciaoficiall / Instagram

García compartió estas experiencias con su comunidad de seguidores con imágenes de su pasado y cuando trabajaba como enfermera, así que un usuario le cuestionó: “¿Cómo eras antes de tus cirugías?”, ella confesó que tiene tres intervenciones la cintura, los senos y la nariz: “Siempre me he amado y me he sentido linda. Una niña sencilla. Nací en un pueblo llamado Yolombó”.

La comunidad de fanáticos de la paisa hicieron comentarios acerca de sus declaraciones: “Yo la veo linda antes y después, eran otras épocas fotos viejas se ve bien”; “Bonito proceso”; “Tremendo cambio, el que tiene plata es el que goza”; “Era bonita, solo que se hizo retoques”; “Siempre ha sido linda”; “Lo que falta es plata? Igual era linda sin las cirugías. Después están estigmatizando la belleza, pero nosotros mismos”.