Westcol habló de la polémica entre Mariana Zapata, Blessd y Karina García: “Voy a hacer de juez”

Usuarios pidieron al streamer Westcol que comentara sobre las versiones del escándalo de Mariana Zapata, Blessd y Karina García - crédito @mariana.zapata13 - @blessd - @karinagarciaoficiall/Instagram

En las redes sociales hubo una controversia después de unas declaraciones de la influencer y DJ de guaracha Yina Calderón.

La empresaria reveló que la creadora de contenido Mariana Zapata estuvo con Blessd cuando era novio de su examiga Karina García.

”Es que, bebés, no podemos normalizar que a uno le quiten el novio o el marido, la chimba, o sea, este año es el año de las mozas y hacemos como si nada y nos reímos, no, la chimba, parce, a mí se me meten con el novio, voy y busco a esa vieja. Es más, les voy a decir el nombre del man para que vean que yo soy parada, es Blessd”, expresó Calderón a través de sus historias de Instagram.

El influencer paisa quiere hacer un programa para resolver polémicas en vivo - crédito @Twitchwestcol/TikTok

Sin embargo, Zapata se defendió y dio su versión de la historia en una entrevista en el pódcast Gordas de envidia, de Camilo Pulgarín. Durante la conversación, Mariana explicó que conocía a Blessd desde hace años, incluso, antes de que él alcanzara la fama y de que ella se hiciera popular en las redes sociales. Su relación con el artista comenzó cuando colaboró en uno de sus videos musicales.

Asimismo, relató que tiempo después, el artista le manifestó su interés en tener algo más con ella, a lo que ella accedió, aunque siempre tuvo claro que no sería una relación seria.

En ese momento, Karina, que era su mejor amiga, le aconsejó que no se involucrara con un cantante, ya que suelen estar rodeados de mujeres y no lo consideraba atractivo. Además, mencionó que Blessd le pidió contactos de influencers para promocionar una de sus canciones, y ella no dudó en recomendarle a sus amigas, incluyendo a García.

Mariana Zapata explicó en un pódcast que conocía a Blessd desde hace años - crédito @mariana.zapata13/Instagram

Ante toda esta polémica, los fanáticos del streamer Westcol, que es amigo del reguetonero paisa, le pidieron que opinara sobre las diferentes versiones que han salido a la luz: “¿Sabe qué? Es el peor chisme colombiano huevón. Eso es lo de Colombia, a mí me importa una puta mierda eso, literal huevón, a mí me sale eso y yo lo ignoro”.

El exnovio de la influenciadora Aida Victoria Merlano contó que quiere hacer un “programa” en su stream en donde invita a los involucrados de las polémicas para que den su versión y él decidirá quién tiene la razón.

“¿Sabe qué voy hacer? (...) a veces yo veo que Colombia en general tiene polémicas estúpidas huevón (...) voy hacer mi propio juzgado, cada vez que salga un problema entre dos personas, los voy a reunir en un streaming, voy a verme de juez y les voy a decir: ‘Papi, diga su versión’ y a la otra persona diga su versión. En streaming tomamos la decisión de quién es culpable y quién no, quién cometió el problema y quién no, así se acaba el problema”.

La empresaria Yina Calderón involucró a Mariana Zapata, a Karina García y a Blesdd en una polémica - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Westcol reveló que no había dicho nada sobre esta nueva actividad que hará en sus transmisiones en vivo, porque según sus declaraciones, otros creadores de contenido se copian de sus ideas: “Es que me da miedo decirlo brother (hermano) porque si lo digo tengo un montón de gente que está esperando movimiento que yo haga, para hacer lo mismo, o sea, literal, sino yo no hubiera hecho lo que vengo haciendo, más de uno no estaría, no tuvieran ni el 10% de los views (vistas) que tienen. Todo el mundo está esperando que yo haga algo, para hacer lo mismo, todos, se lo juro, pero se los voy a decir, para que se roben la idea (...) se las voy a tirar, porque cuando yo lo haga, lo haré mucho mejor”.

Después de sus declaraciones, varios seguidores le reclamaron por no dar una opinión concreta acerca de la polémica por su amistad con el cantante urbano: “West todo lo que sea de Blessd lo ignora y lo pasa”; “ignore y niegue 😏”; “Lo ignora por que el es igual o peor que el Blessd”; “Lo ignora porque es amigo de Blessd y ya le contó”; 2Lo ignora solo porque jamás hablará mal de bless,y habla de todos los chisme menos los de él”; “Lo ignora porque ya se sabe el chisme 😂”; “Pero porque es amigo suyo obviamente no va a decir nada 😅”.

Mientras que otros usuarios se burlaron de su programa: “Yo lo dije la otra vez es stream o casos de familia”; “Caso cerrado \ Westcol Polo”; “doña Marta ah dicho caso cerrado”; “Caso cerrado versión wes”; “esperamos el streaming con los implicados 😏”; “dra polo versión colombiana”; “Puro caso cerrado”; “Doña Martha Polo”; “W caso cerrado”.