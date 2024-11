Polémica en Cali porque Palmira le dijo no a hacer parte del área metropolitana: “Ahora se creen Nueva York”

Este territorio no hará parte del área metropolitana que busca agrupar siete municipios del Valle del Cauca - crédito Alcaldía de Palmira

El domingo 24 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la consulta popular con la que se decidió la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (Amso). Aunque inicialmente siete municipios podían hacer parte de la iniciativa, al cierre de la jornada solo tres territorios le dieron el sí a la creación.

Cali, Jamundí y Puerto Tejada decidieron unirse al Amso, mientras que otros municipios, como Palmira, Dagua, Candelaria y Villa Rica, optaron por no participar en esta iniciativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El caso de Palmira ha llamado especialmente la atención e, incluso, los comentarios en redes sociales generaron polémica. Tanto el alcalde, como algunos cabildantes y la misma ciudadanía celebraron la determinación de no unirse al Área Metropolitana del Suroccidente.

“Palmira se respeta. Mil y mil gracias a todos los palmiranos que de manera masiva salieron a las urnas con su voto y dijeron no, al área metropolitana, defendiendo con arraigo nuestra soberanía y autonomía administrativa. En esta consulta popular los palmiranos demostramos que somos una sola fuerza social, convencida de nuestras riquezas naturales, sociales, culturales y económicas”, dijo el alcalde Víctor Ramos.

Víctor Ramos aseguró que ganó la soberanía y autonomía administrativa de Palmira - crédito redes sociales

Así mismo, indicó que esta decisión le traerá a la ciudad más desarrollo y oportunidades para todos los habitantes del territorio.

“Hoy, Palmira se transforma como antes nunca en su historia trazando nuestra hoja de ruta para generar bienestar a nuestra comunidad y hacer de Palmira una ciudad segura, atractiva, competitiva e innovadora, generando con ellos un equilibrio social, es decir, oportunidades para todos”, añadió.

El agarrón por la comparación de Palmira con Nueva York

Además del alcalde, ciudadanos también hicieron uso de las redes sociales para celebrar la decisión de los palmiranos, pero también hubo quienes criticaron la determinación.

“Están cagando sangre porque los pueblerinos tenemos 1 aeropuerto dos zonas francas, 2 termoeléctricas, ingenios azucareros, el banco de semillas más grande del planeta, un bosque dentro de la ciudad por el estilo de Central Park en NY, la industria de licores del valle”, escribió un usuario de la red social X.

Ese mensaje terminó de desatar la polémica y entonces empezaron a caer críticas sobre esa visión de Palmira que tienen algunos de sus ciudadanos. Especialmente los caleños usaron las redes sociales para cuestionar e incluso burlarse de esas afirmaciones.

“Ahora Palmira es Nueva York no mk JAJAHSHSJSJAJAJAJAJAJA les metieron cucarachas en la cabeza. Estudian en Cali, rumbean en Cali, para citas con especialistas vienen a Cali, pero se decide hacer algo que nos beneficia a todos y ahora Palmira es la capital de Colombia…”, respondió un usuario de X.

Discusión por la decisión de Palmira de no hacer parte del área metropolitana - crédito redes sociales

En otros mensajes los internautas cuestionaron que otras zonas del país tengan áreas metropolitanas y en el Valle del Cauca no se haya logrado como se quería, con siete municipios que la conformaran.

“Es increíble que la costa tenga área metropolitana. Risaralda, Caldas, Santander, el Valle de Aburrá, tengan área metropolitana, y aquí entre los vallunos se pusieron a pelear por unos impuestos que ni iban a cambiar. Cada día más convencido que este departamento no sabe votar”, dice uno de los comentarios.

Otro de los que comentó y celebró el triunfo del no por parte de Palmira, es el concejal Edwin Marín, quien aseguró que no se trataba de una victoria política sino ciudadana. Los comentarios del cabildante no le cayeron bien a algunos internautas, que aseguran fue una decisión errónea pues creen que hacer parte de un área metropolitana era una opción de desarrollo y crecimiento.

La decisión causó polémica en redes sociales, donde algunos ciudadanos cuestionaron la negativa - crédito redes sociales

“Cuanta mentira dicha al rededor del área metropolitana por cuenta de nuestros “honorables” concejales. Palmira lleva un atraso abismal en cuanto a desarrollo urbano, educacional y de salud. Esta era una valiosa oportunidad, pero mi ciudad está secuestrada por la politiquería”, escribió un usuario de las redes sociales.