Lucas Dangond pagó millonaria suma por recuperar celular que le robaron durante el lanzamiento de ‘El cantor’

A Lucas Dangond le funcionó ofrecer recompensa para rescatar su celular robado - crédito @lucasdangond/Instagram

Personas inescrupulosas hurtaron el celular del acordeonero de Elder Dayán, Lucas Dangond, cuando el dúo de artistas se dirigían en caravana junto a su fanaticada hacía el estadio Romelio Martínez en Barranquilla donde presentaron por primera vez en vivo todas las canciones del nuevo disco El cantor.

El hecho quedó registrado en video que se viralizó en redes sociales.

El músico y arreglista cesarense mostró su indignación frente al robo, pero además ofreció jugosa recompensa que surgió efecto, pues ya tiene en sus manos el dispositivo móvil de alta gama. “Es un iphone 15, pero lo que vale son las grabaciones que ahí tengo”, aclaró el también compositor.

En el preciso instante en el que Lucas Dangond notó la ausencia de su teléfono informó al personal de logística que los acompañaba y mediante parlante se anunció entregar un millón de pesos a quien lo regresara; sin embargo, esta oferta no fue suficiente para quienes lo hurtaron, pues esperaron que la cifra aumentara su valor.

Lucas Dangond pagó millonaria suma por recuperar teléfono que le robaron durante el lanzamiento de 'El Cantor', nuevo disco que grabó junto a Elder Dayán - crédito @samarahaydar/Tiktok

“Emocionado por todo el apoyo a Elder y el cariño de la gente que ha recibido muy bien este trabajo, pero lamentablemente ese día me sacaron el celular del bolsillo, no me di de cuenta, no sentí nada, sin embargo, al final lo pude recuperar”, relató el acordeonero en entrevista con la estación radial Mix 103 FM a quienes reveló la cifra final que pagó por el rescate y contó la razón que lo llevó a tomar la decisión de entregar la elevada suma.

Según el mismo artista, pagó tres millones de pesos por volver a tener en sus manos el teléfono iphone 15 que le hurtaron. “No es lo que vale el aparato sino la información, ahí tengo los pases y acordes para muchas canciones que no se han terminado de componer ni grabar”, contó Dangond.

Luego de que el acordeonero enviara a su número un mensaje anunciando la cifra que estaba dispuesto a dar por recuperar el teléfono, la estrategia dio frutos positivos. “Yo creo que cuando lo leyó se motivó porque eso fue de una, me dijo que se lo había encontrado tirado en el piso, pero igual me cobró la plata de la recompensa y ojala la disfrute”, añadió entre risas.

En video quedó registrado el robo a Lucas Dangond en medio de la caravana de lanzamiento de 'El Cantor', nuevo disco que grabó junto a Elder Dayán - crédito @luchovoltios/X

“Bienvenido a Barranquilla hijo, esta es la realidad de la ciudad”, “el negocio porque si se lo quedaba no les daban más de 50 mil pesos”, “de vaina fue que no lo extorsionaron”, “por plata baila el perro, no joda, hay gente de gente”, “la cosa está dura para los artistas, primero a Elder le muerden la tetilla y ahora roban al acordeonero”, “así nos toca la inseguridad a quienes vivimos allí”, estas son parte de las reacciones a las declaraciones de Lucas Dangond sobre el robo que alguien grabó por casualidad.

Lucas Dangond reveló cual cantante es mejor jefe

El acordeonero que antes de ser la fórmula vallenata de Elder Dayán, también trabajó con Silvestre Dangond, se sinceró acerca de cuál de los dos le ha ido mejor y con quien ganaba más.

'El Picantico', destacado tema del álbum, fue una obra póstuma de Omar Geles - crédito @lucasdangond/X

En medio de una charla con Tropicana, Lucas contó que, aunque su relación con Elder es más fraternal debido a la cercanía en edad, también mantiene un vínculo familiar con Silvestre, quien además de ser su primo, le pagaba generosamente.

El músico explicó que con Elder comparte una relación más cercana, casi como de hermanos, debido a la similitud en sus edades. Sin embargo, también reconoció la conexión familiar con Silvestre, quien le ha brindado oportunidades laborales.

“Son dos experiencias diferentes, de pronto con Elder tengo más similitud en edad, somos más como hermanos, porque con Silvestre somos primos”, afirmó el acordeonero.

Lucas relató que hace aproximadamente un mes tuvo una conversación con Silvestre, en la que este último felicitó a Elder, demostrando que, a pesar de las diferencias, existe un respeto mutuo entre los artistas.

“Hace más o menos un mes hablé con Silvestre y él felicitó ayer a Elder. Pa’ qué, Silvestre también me pagaba muy bien”, afirmó Lucas Dangond.