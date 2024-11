Este es el arroz con leche más popular de Bogotá: ¿mito o realidad?

El arroz con leche es una de las comidas preferidas de los colombianos - crédito Andina

El arroz con leche es uno de los postres más consumidos en la ciudad. No hay duda de que su versatilidad para acompañar comidas es amplia y que su receta es de fácil preparación. En Bogotá, se considera uno de los platos típicos, y aunque su origen se remonta a Asia, en la actualidad hace parte de las comidas preferidas de muchas personas.

Por esta razón, muchos ciudadanos deciden emprender con este alimento para ofrecerlo a los demás capitalinos, no es raro ver puestos informales en esquinas de las calles de Bogotá que ofrecen el arroz con leche, así como comenzó López y Gracia, que en la actualidad es uno de los negocios de postres más reconocidos de la ciudad capital de Colombia.

El plato permite jugar con presentaciones y es un acompañante perfecto para las comidas - crédito Freepik

En la cuenta de Instagram de Janeth Camacho se realizó una entrevista a uno de los emprendedores detrás de este negocio, Víctor Ospina, que confesó cómo inició su pequeño negocio.

Según comentó Ospina, en 2015 su madre aprendió a hacer una receta de arroz con leche. Su sabor era tan bueno que a un amigo de su hermano se le ocurrió la idea de vender este producto a conocidos: “‘venga, por qué no lo vendemos acá en la oficina’”, recordó Víctor, un hombre que ronda los cuarenta años de edad. Y el resultado fue positivo, porque “la gente quedó sorprendida ‘Esta vaina es deliciosa’ y mandamos a hacer un carrito en la calle”.

Gracias a esto, decidió emprender y durante ocho meses, con un carrito pintado de negro y una olla llena del arroz con leche, salió a las calles a vender su producto. En este tiempo, comentó el cofundador de López & Gracia, lograron vender 34.000 “unidades de arroz con leche”. Ante esta buena venta, a Víctor se le ocurrió hacer crecer el negocio, abriendo tres locales en el Parque de la 93, en Usaquén y en Zona G, “Quedé limpio”, dijo Ospina.

El cofundador de este emprendimiento habló de su proceso como empresario - crédito @LópezyGracia/Instagram

Pero, la fortuna no estuvo de su lado, puesto que al principio: “yo estaba creciendo muy rápido y se me comienza a caer Usaquén, todos los inversionistas se empiezan como a asustar ‘No, esto se va a quebrar’ y luego cae 93 y meses después empieza pandemia y a las semanas pierdo todo”.

Así estuvo durante un tiempo de la crisis generada por el covid-19, hasta que, según comentó, “Dios me habla en un sueño, y en un sueño me despierta y me dice haga un postre”. Desde entonces, asegura, comenzó a hacer uno de los productos que más vende hoy: El Cosmissu.

“El arroz con leche sigue siendo el plato fuerte, pero pensé, ‘para ser excelentes hay que enfocarse, y vamos a enfocarnos en dos cosas, porque no todos tenemos la oportunidad de pensar en grande, pero todos tenemos la oportunidad de empezar’ y es empezar con lo que tenemos en nuestras manos”, dijo a la cuenta mencionada. Basado en lo anterior, trabajó duro con sus colaboradores para culminar con el proyecto de vida que le cambió la vida.

El arroz con leche tiene sus orígenes en Asia y con el tiempo se fue consumiendo en el resto del mundo - crédito espanafascinante.com

“El trabajo es servir a las personas con un amor el hijuemadre y por eso damos lo mejor”, concluyó.

Desde las redes sociales, Ospina impulsa su negocio, colaborando con diferentes cuentas y llenando a diario su establecimiento. Muchos de sus clientes aseguran que la receta que utilizan es de las mejores que han probado y que consideran a este local como uno de los mejores en este ámbito, además, aseguran que los precios se ajustan al bolsillo de los capitalinos.

En su página web se puede observar que tienen cobertura en diferentes partes de la capital y ofrecen varios tipos de postres.