Mujer fue condenada por dejar que su pareja matara a su hija de tres años a golpes

Un juez de Medellín condenó a 37 años y 6 meses de prisión a un patrullero de la Policía Nacional y a su pareja sentimental, madre de una menor de edad, por el delito de homicidio agravado, pues asesinaron a la pequeña a golpes en su propia casa.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en el barrio Belén Miraflores, donde las condiciones precarias de higiene y el abandono en el que vivía una niña de tres años se sumaron a los malos tratos que recibía por parte de su madre y su padrastro.

El brutal acto que llevó a la muerte de la menor se presentó el 2 de diciembre de 2019, en el momento en el que el patrullero, que era el padrastro de la niña, la golpeó brutalmente, lo que terminó por causarle una fractura en una de sus costillas y que perforó uno de sus intestinos.

Sin embargo, este no fue el único ataque al que fue sometida la menor de edad, pues días antes, el mismo hombre había arrojado a la menor contra una motocicleta, provocándole graves lesiones en un ojo. La madre, aunque conocía los brutales actos a los que fue sometida la niña, no la llevó al hospital hasta las 9:30 p. m., horas después de que se presentó la golpiza al interior de la vivienda, lo que complicó aún más la situación para la menor de edad.

En su reporte, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que evidenciaron las circunstancias del fallecimiento de la menor, que murió un día después por causa de un trauma cerrado de abdomen, según el dictamen de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Durante la investigación, las autoridades también descubrieron que la madre había dado versiones contradictorias sobre el estado de salud de su hija al personal médico, por lo que se iniciaron las averiguaciones para determinar su responsabilidad y la de su compañero sentimental.

El caso generó conmoción en la comunidad, no solo por el maltrato al que fue sometida la menor, sino también por el papel de la madre que, a pesar de conocer la situación, no actuó a tiempo para proteger a su hija. La condena anunciada por el ente acusador busca hacer justicia por el fallecimiento de la niña, aunque esto no le devuelva la vida.

Este suceso tiene en alerta a las autoridades, teniendo en cuenta que ocurrió en el propio hogar de la menor de edad, un espacio que debería ser seguro para ella, así que las diferentes entidades de derechos destacan la necesidad de una mayor vigilancia y protección de los derechos de los menores, así como la importancia de denunciar situaciones de violencia intrafamiliar para prevenir desenlaces fatales como este.

Violencia contra menores de edad

En Colombia, la violencia contra menores de edad ha alcanzado niveles alarmantes, según datos de Medicina Legal. Durante 2023, se registraron 35.339 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo 607 homicidios, 6.369 incidentes de violencia intrafamiliar y 19.192 casos de violencia sexual.

A su vez, Unicef advirtió que, a 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la violencia sigue siendo una amenaza crítica para los menores en todo el mundo. En Colombia, al menos 100 niños, niñas y adolescentes son víctimas de algún tipo de violencia cada día, y 53 sufren violencia sexual.

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más persistentes, con miles de casos reportados anualmente, pues no solo afecta el bienestar físico de los menores, sino que también tiene consecuencias psicológicas a largo plazo.

La comunidad internacional, junto con los gobiernos locales, está trabajando en la implementación de esfuerzos para implementar políticas efectivas que protejan a los menores de la violencia, como el trabajo por los entornos seguros, el fortalecimiento de los sistemas de justicia y la educación, y el apoyo a las familias para prevenir situaciones de riesgo.