Kimberly Reyes emprendió campaña en redes sociales para combatir el ‘bullying’ cibernético: “Tus palabras hieren y duelen”

Así lo dio a conocer en una de sus publicaciones en Instagram

Una de las situaciones que más enfrentan los famosos en sus redes sociales, tiene que ver con el acoso o bullying cibernético que reciben en las diferentes publicaciones que realizan.

Este es el caso de la actriz Kimberly Reyes, que después de los cambios a los que se sometió en su rostro, tuvo que afrontar las críticas y los comentarios de sus fanáticos que le preguntaban constantemente por ese cambio físico.

Estos comentarios llevó a la actriz a que en repetidas ocasiones pensara por momentos de depresión e inseguridad sobre su apariencia física y, como lo dijo en entrevista con Tatiana Franko, “me empecé a apagar, en ese tiempo muchas veces sí pensé en el suicidio … No podía más con los insultos de las personas, fueron momentos muy duros donde quise tirar la toalla y no estar más aquí, no me sentía capaz de hacerle frente al mundo”.

A través de sus redes, la actriz destacó la importancia de no destruir a otros mediante comentarios negativos - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

En una reciente publicación de Instagram, donde tiene una comunidad de cuatro millones de seguidores, se refirió nuevamente al acoso cibernético del que fue víctima e hizo un llamado de atención.

Según dijo la actriz de novelas como El final del paraíso, Diomedes: el Cacique de La Junta y El Joe, la leyenda, “nuestra palabra tiene mucho poder, seamos responsables y conscientes de esto, no es fácil para nadie lidiar con agresiones verbales”.

Estas situaciones la llevó a emprender una campaña en redes sociales rodeada de diferentes figuras del entretenimiento que han vivido una situación similar para combatir el ciberbullying a la que decidió llamar “Yo soy Ciberpaz”. Forman parte de esta iniciativa exreinas como Laura Barjum, presentadores como Tatiana Franko y actores como el caso de Mabel Moreno.

La actriz barranquillera reflexionó sobre su participación en el pódcast 'Vos podés' y compartió un llamado a la empatía en un mensaje en Instagram - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Según dijo Reyes, al principio cuando inició en las redes sociales se sentía muy emocionada de poder compartir con sus seguidores, aspectos de su vida que poco conocían. Sin embargo, con el paso de los días esa ilusión cambió considerablemente y se tornó en oscuridad “al enfrentarse todos los días con una avalancha de personas que me atacaban una y otra vez”.

Los comentarios negativos generaron un impacto negativo en la ahora cantante, pues mencionó que “no se alcanzan a imaginar esa situación, porque no les ha tocado vivirlo en carne propia … Enfrentarse a eso utilizando calificativos que por ser figura pública ‘tienes que tolerarlo’ … Por eso hoy, quiero pedirte que por un momento pienses que esos mensajes llegan a tu celular cuando compartes algo y que de repente te digan todo lo que piensan que está mal en ti”.

El llamado de alerta de Kimberly Reyes

A Kimberly Reyes la compararon con 'La Tigresa del oriente' por su cambio físico - crédito @kimberlyreyesh/Instagram y cortesía Canal RCN

La actriz señaló que este tipo de mensajes que reciben las personas, como ocurrió en su caso, hacen que lleguen a pensar en acabar con su vida, porque no son validados por una sociedad detrás de una pantalla. Y agregó que: “Tus palabras hieren, duelen, porque los que estamos aquí detrás somos seres humanos reales y estamos librando mil batallas que tú desconoces”.

Reconoció que el poder hablar sobre esa situación la hizo sentirse liberada, pero preocupa el hecho de que hay jóvenes que no tienen un lugar seguro y hay un número alto que están experimentando un grado de acoso cibernético alto aseguró que “eso no es progreso”.

Concluyó diciendo que la tecnología es un arma poderosa, la cual no debe ser usada para destruir sino para construir e invitó a que se comporten en estos espacios digitales como se hace en público. Y finalizó diciendo: “Respeta al otro, no opines del cuerpo de alguien más … No creo que te gustaría que alguien dañara con un comentario por todo lo que has trabajado porque sencillamente no le gusta”.