Karol G tendrá su propia muñeca Bratz: esta es la fecha de lanzamiento, precio y sitio donde puede comprarla

La cantante de reguetón Karo G ha logrado hacerse de varios logros en los últimos años, como ser una de las estrellas latinas más grandes de los últimos tiempos, agotar boletería en su gira mundial, además de los cientos de galardones que ha recibido en su carrera.

Ahora ‘la Bichota’ termina 2024 con un nuevo logro: se convirtió oficialmente en una muñeca Bratz. La conocida línea de muñecas anunció en su página oficial que pronto llegara la colección Bratz x KAROL G, como un homenaje por el éxito que ha tenido la cantante en los últimos años.

Según se lee en la página web de la empresa, la muñeca coleccionable tendrá un costo de 50 dólares, es decir, 250.000 pesos colombianos, y según informa la revista Latin Billboard estará disponible en la página oficial desde el 3 de diciembre a nivel mundial en donde solo se podrá comprar una por cliente.

La muñeca fue inspirada en el vestuario que Karol G usó en la entrega de los Latin Grammys 2023, además de contar con tres cambios de vestuario inspirados en la mercancía que la paisa vendía en su gira Mañana será bonito World Tour.

El sitio oficial además compartió una descripción de la muñeca en la que invitan a sus clientes a “ser más Bichotas”, como la cantante. “Entra al mundo de Bratz, pero con una dosis de ‘bratitud Bichota’. Con miles de millones de reproducciones globales y estadios llenos, Karol G es una fuerza a tener en cuenta y ahora la hemos convertido en Bratz, por eso se celebra a las mayores estrellas de la música latina”, se lee en la página oficial en donde asegurado que la muñeca está pensada en reflejar el poder femenino que caracteriza a la colombiana.

Además, decidieron inspirarse en el vestido roza metalizado que uso la cantante en la entrega de premio en 2023, pues aseguran que ese look demuestra el éxito y poder que la cantante ha demostrado con sus recientes proyectos.

“También viene con un vestido tipo camiseta y pantalones deportivos Bichota, basados en su mercancía real, para que puedan combinarlos con la muñeca, además viene con un top corto de manga larga con corazones rojos”, añadieron en la descripción.

En el caso del aspecto, la famosa línea de muñecas optó por inspirarse en el icónico cabello metalizado y rosa claro que lucio Karol durante la promoción de su álbum Mañana será bonito (Bichota season), que complementaron con un maquillaje suave y su reconocido tatuaje en el hombro izquierdo de un corazón.

“Lleva tacones metalizados y viene con un collar de dijes, un par de aretes de alambre de púas en forma de corazón, tres trofeos de entrega de premios, un bolso de labios, un mino vinilo de su álbum Mañana será bonito y un soporte para la muñeca coleccionable”, explica la página oficial en la descripción.

Las reacciones de los fanáticos de Karol

Tras la publicación en la página oficial de la línea de muñecas, los miles de seguidores de la cantante no ocultaron su euforia y reaccionaron en redes sociales en donde agradecieron a la marca por cumplir el sueño que el fandom tenía hace unos años.

“¡La Bichota ahora es oficialmente una Bratz! Este lunes 25 de noviembre, la icónica marca de muñecas Bratz anunció el lanzamiento de su Bratz x Karol G Collector Doll”, “Karol se convierte en el primer artista de todos los tiempos en tener una muñeca bratz en la vida real”, “She is the first musician to be turned into a real-life Bratz doll (ella es la primera cantante en ser convertida en una muñeca real de Bratz”, “la bratz de Karol G viene hasta con merch oficial, no la quiero, la necesito”, fueron algunas de las reacciones.

La colombiana se convirtió en la segunda persona en ser homenajeada por la marca después de Kylie Jenner, pero la primera artista musical en ser tenida en cuenta para el proyecto.