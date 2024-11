Altercado violento entre un funcionario de Transmilenio y un conductor en plena vía quedó registrado en video

La empresa lamentó el altercado protagonizado por un empleado y prometió esclarecer los hechos, además de evaluar el comportamiento del implicado - crédito @BajoneroGeral / X

Transmilenio se encuentra en el centro de la polémica tras un incidente violento protagonizado por uno de sus funcionarios, quien fue captado en video intentando golpear a un conductor en plena vía pública. El altercado, que se viralizó en redes sociales, muestra al trabajador del sistema de transporte en un estado de visible enojo, enfrentándose al conductor después de tirar la puerta del vehículo. Aunque el golpe lanzado no alcanzó su objetivo, la situación generó interrupciones en el tráfico y molestias entre los transeúntes.

El incidente, que aún carece de detalles claros sobre sus causas, fue controlado gracias a la intervención de un compañero del funcionario, que logró calmar la situación y retirar al implicado del lugar. A pesar de que el conductor continuó discutiendo, finalmente se retiró sin que el conflicto escalara más allá.

Transmilenio, a través de su subgerencia de atención al usuario y comunicaciones, lamentó lo sucedido y ofreció disculpas públicas. La empresa aseguró que llevará a cabo una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, se comprometió a contactar a la empresa contratista Scain para que evalúe el comportamiento del trabajador involucrado y tome las medidas necesarias conforme a sus procedimientos internos.

Transmilenio enfrenta críticas por un video que muestra a un trabajador en un altercado con un conductor - crédito @BajoneroGeral / X

El caso ha generado preocupación entre los usuarios del sistema de transporte, quienes esperan que se tomen acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La compañía, que recientemente tuvo que aclarar un incidente relacionado con la renuncia de un conductor en plena ruta, enfrenta ahora el desafío de restaurar la confianza de sus usuarios y garantizar un servicio seguro y eficiente.

Falta de seguridad en Transmilenio desató enfrentamiento entre la gerente sel sistema y una concejal de Bogotá

La seguridad en el sistema de transporte público Transmilenio de Bogotá generó un enfrentamiento entre la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, y la concejal Diana Diago. La controversia se intensificó después de que Diago señalara públicamente que Ortiz no participó en un recorrido por las estaciones y buses del sistema, propuesto por el Concejo de Bogotá, para evaluar las condiciones de seguridad y otros problemas.

De acuerdo con la concejal Diago, la ausencia de Ortiz en el recorrido se debió a que “le dio miedo” enfrentar la realidad del sistema y experimentar las condiciones que viven los usuarios diariamente. En respuesta, Ortiz afirmó que no tiene miedo y explicó que no pudo asistir al recorrido debido a compromisos previos que no podía reprogramar, según lo informado a los asesores del concejal.

Es de mencionar que el debate sobre la seguridad en Transmilenio se originó en un debate de control político en el cabildo distrital en septiembre, cuando se discutieron temas como la inseguridad, la higiene y el estado de las estaciones. Durante este debate, los concejales propusieron a Ortiz realizar un recorrido por el sistema, el cual no se llevó a cabo.

Ortiz destaca las iniciativas recientes para mejorar la seguridad en el sistema de transporte de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Diago también identificó las estaciones más peligrosas del sistema, mencionando lugares como Avenida Jiménez, Ricaurte, calle 100, calle 45 y Banderas. En respuesta a estas afirmaciones, Ortiz destacó que en las últimas semanas se han implementado 345 tomas integrales, 112 megatomas y 195 campañas en el sistema, lo que ha contribuido a reducir los índices de inseguridad.

La disputa refleja una diferencia de opiniones sobre el estado actual del sistema de transporte. Mientras Ortiz asegura que se están tomando medidas para mejorar la seguridad y el servicio, Diago sostiene que el sistema ha empeorado y que los problemas para los ciudadanos son cada vez mayores.