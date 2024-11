Marelbys Meza se refirió al suicidio del coronel Dávila: “Una persona que le da 50 millones al abogado para que lo defienda cómo se va a suicidar”

Marelbys Meza desestima la versión de un suicidio del coronel Dávila del caso de las chuzadas contra la exniñera de Sarabia - crédito Infobae

Han pasado casi dos años desde que se conoció el caso de la exniñera del hijo recién nacido de Laura Sarabia, que fue acusada de haberse robado el dinero de una maleta de la casa de la hoy directora del Dapre. Esta denuncia fue presentada formalmente por la propia Sarabia, que incluso obligó a que Marelbys Meza estuviera en el programa de Protección a Testigos de la Fiscalía General de la Nación.

Meza estuvo recientemente hablando con la revista Semana, donde entregó nuevos detalles sobre lo que ha sido su vida estos últimos meses, en la que reveló que decidió renunciar a su esquema de seguridad debido a “falta de garantías”. En esa misma charla, afirmó que Armando Benedetti la invitó a trabajar con él en la Embajada de Colombia en Caracas, evitando que la mujer denunciara a Sarabia por las amenazas en su contra.

De acuerdo con las revelaciones que hizo al medio de comunicación en mención, la exniñera se refirió también al sonado suicidio del coronel Óscar Dávila, que fue hallado sin vida en su casa ubicada en el sector de Teusaquillo en Bogotá. Versiones iniciales sobre el hecho, afirmaron que presiones de la Fiscalía sobre el uniformado lo llevaron a que tomara esta decisión.

Sin embargo, Marelbys Meza desestima esta versión en sus nuevas revelaciones sobre el caso que la enlodó a ella, pues considera que hay manos ocultas detrás del suicidio de Dávila: “No puedo decir nada, porque le digo una cosa: una persona que le da 50 millones de pesos al abogado para que lo defienda, está pidiendo ayuda, pidiendo que lo defiendan. ¿Cómo se va a suicidar?”.

Según indicó la mujer, no se atreve a opinar más al respecto, pues todo está en investigaciones y “hay cosas que uno no puede decir”, pero desestima la versión de un suicidio con el argumento de que el oficial tenía muchos sueños por cumplir y era una persona muy joven para atentar contra su vida. Sumado a esto, Meza considera que los policías que resultaron salpicados en el proceso forman parte de una red de chivos expiatorios gracias al poder que Sarabia tiene en el llamado “Gobierno del cambio”.

“El tema fue con Laura y, como es una persona muy poderosa, tiene muchas influencias ... Si el tema fue con Laura y su esposo, ¿cómo el coronel Feria va a dar órdenes? Ella tuvo que haberle pedido el favor al coronel Feria y este empezó a delegar funciones, eso es lo que pienso yo”, puntualizó Marelbys a Semana.

“Esos muchachos, los policías como tal, también fueron víctimas. Ellos lo que hicieron fue recibir órdenes. Incluso, lo que le pasó a mi amiga en el terminal de transportes de Bogotá. Le abrieron una caja, mejor dicho, hasta unas frutas se las iban a abrir como si fuera una mula, como si llevara quién sabe qué. Les acepté las disculpas porque hicieron una audiencia en la que ellos las ofrecían, eso lo pedí yo, aquí no vine a pedir dinero, simplemente a que se limpie mi nombre ... Ellos son víctimas al igual que yo. Les recibí las disculpas y los disculpo porque el que perdona es Dios. Pero ellos no tienen ni idea de todo el daño que me hicieron. A mi familia, a mi papá, que casi se me muere, se me murió mi abuelito, un tío abuelo, familiares enfermos, mi mamá enferma, mis hermanos enfermos, mi hija también enferma. Entonces, díganme el daño que me han hecho, eso no tiene reparación de ninguna clase. Ni con dinero, ni con disculpas, ni con nada, ya el daño está hecho”, concluyó en su intervención.