Drama en las votaciones para ‘La casa de los famosos’: acusan a Elizabeth Loaiza de usar ‘bots’ para ganar la entrada al programa

La modelo fue acusada de usar bots para ganar las votaciones de la tercera ronda - crédito @elizabethloaiza/ Instagram

La modelo Elizabeth Loaiza ha sido tema de conversación en los últimos días después de haber sido nominada en la placa de aspirantes para entrar a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La caleña se ha encargado de hacer una campaña desde sus redes sociales y algunos medios de comunicación para promover las votaciones a su favor y poder quedarse con el tercer cupo dentro del programa de convivencia.

En los resultados preliminares que se conocieron durante gran parte de la semana, la creadora de contenido, Yaya Muñoz se perfilaba para ser la próxima confirmada dentro del reality show con un 49% de las votaciones, mientras que Elizabeth contaba con el 17% de probabilidades para ganar.

Durante el fin de semana del 23 de noviembre, la modelo caleña despegó en votaciones, pasando de un 20% a ser la más fuerte, un 43%, lo que, por un lado, fue agradecido por Loaiza, pero por otro fue cuestionado por sus contrincantes e internautas que la acusan de usar ayudas fraudulentas para quedarse con el cupo.

La modelo caleña fue cuestionada por el crecimiento en las votaciones para LCDLF -crédito @maragara1 / TikTok

La primera en pronunciarse fue la actriz Margarita Reyes, que también tiene una opción de entrar a la segunda temporada del programa. “Tengo que denunciar las anomalías que están pasando en el transcurso de la semana... Para nadie es un engaño lo que está pasando y subir de esa manera, ni siquiera haciendo cuentas, esto es coherente, me duele mucho y me decepciona porque siento que veníamos trabajando de una manera súper legal”, dijo la actriz.

Reyes incluso aseguró que le molesta saber que su proceso y trabajo con su equipo está siendo saboteado, pues ella esperaba ganarse el espacio dentro de la casa basando en sus valores. “Yo quiero hacerlo desde mi reconocimiento y principios, y lastimosamente se ve que gana lo ilegal, la mentira y el engaño... Solamente me queda agradecerle a mi equipo que me ha ayudado y apoyado, porque la verdad no quiero algo que no va conmigo”, añadió.

Margarita concluyó su mensaje agradeciendo el amor y lealtad de sus seguidores, pues asegura que con su trabajo durante la campaña de votaciones ha logrado hacerse de más comunidad que la siguen, por lo que ella desde la honestidad ha mostrado.

Margarita Reyes agradeció a sus seguidores por el apoyo en las votaciones - crédito @maragara/Instagram

Pese a que no menciona a Elizabeth Loaiza en su video, deja en claro que le molesta la forma en que los porcentajes cambiaron de un momento a otro; sin embargo, los señalamientos son solo rumores, pues no hay detalles o pruebas de que la modelo haya cometido fraude en las votaciones.

Nanis Ochoa habló de los rumores sobre Elizabeth

Por otro lado, la expresentadora de Lo sé todo, Nanis Ochoa estuvo en una entrevista en un en vivo de TikTok donde habló sobre la supuesta compra de votos y uso de bots para ganar las votaciones, a lo que ella no dudó en responder que Loaiza ha sido trabajadora desde siempre.

“Solamente te puedo decir que conozco a Elizabeth hace muchos años y es una persona muy trabajadora, que ella no se había puesto las pilas, pero ahora es diferente porque reunió a toda su comunidad y empezó a darle duro al tema de los votos, ella cambió el chip”, explicó.

Nanis Ochoa defendió a Elizabeth de las acusaciones - crédito @nanis8a/Instagram

Pese a las declaraciones de ambas, las reacciones en redes sociales no han hecho esperar, pues varios internautas la acusan de haberse robado las votaciones, mientras otros aseguran que al modelo tiene lo suficiente para dar contenido dentro del programa.

“Elizabeth Loaiza se robó las votaciones y entra a la fuerza, pues a la fuerza nos uniremos y la sacaremos la primera semana”, “cómo es podible esto, de un momento a otro Elizabeth está ganando, qué fraude”, “Ahora está comprando bots y pasó de un 10% al 30 % en menos de 24 horas”, “Pues, prefiero que entre la Elizabeth loaiza que la yaya esa, es mas no entiendo porque una actriz como Margarita Reyes no va ganando esas votaciones”, fueron algunas de las reacciones.

Internautas reaccionaron a los resultados preliminares de la tercera ronda de LCDLF - crédito @luhe1823 / X

Las votaciones serán cerradas el domingo 24 de noviembre a las 4:00 p. m. y los resultados oficiales de la tercera ronda de votaciones serán oficialmente revelados durante la emisión de Noticias RCN durante la sección de entretenimiento.