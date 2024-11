Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre estafas migratorias a colombianos: proteja su proceso migratorio

Las estafas migratorias en Estados Unidos pueden complicar los sueños de quienes buscan una vida mejor - crédito lanacion.com

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta a los extranjeros, especialmente a los colombianos, que desean emigrar o que ya residen en el país, sobre el riesgo de caer en estafas migratorias.

Estos delitos no solo buscan obtener dinero de manera fraudulenta, sino que también pueden poner en peligro el proceso migratorio de las víctimas, generando problemas legales y emocionales, según la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA).

Para evitar ser víctima de estas estafas, se recomienda a los interesados en emigrar que se informen sobre los trámites migratorios a través de los sitios web oficiales del Gobierno de Estados Unidos, como el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado.

Además, es crucial conservar copias de los documentos entregados y de las cartas recibidas del Gobierno, así como los recibos proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Otra recomendación importante es consultar con un abogado de inmigración para recibir ayuda con los trámites. También se puede solicitar asistencia a representantes acreditados por el Gobierno. Es fundamental no contratar notarios para resolver asuntos de inmigración, ya que en Estados Unidos, los notarios solo verifican la legalidad de las firmas en ciertos documentos y no están capacitados para ofrecer asesoría legal.

Para aquellos que deseen conocer más sobre las estafas relacionadas con trámites migratorios y cómo reconocerlas, se sugiere visitar la página web de la Comisión Federal de Comercio (FTC). En caso de detectar una estafa o fraude, es importante reportarlo a la FTC. Esto se puede hacer llamando al 1-877-382-4357 (presione 2 para español) o al 1-866-653-4261 (TTY, para personas con problemas auditivos), o presentando una queja en línea a través del enlace proporcionado por la FTC.

La prevención y la denuncia son claves para protegerse de estas prácticas fraudulentas que afectan a miles de personas que buscan construir un futuro en Estados Unidos.

Posibles deportaciones de visitantes con visa por irregularidades en EE. UU., advierte CBP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede deportar a visitantes con visa de turista en Estados Unidos si se detectan irregularidades en su estatus migratorio, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). La visa de turista, de categoría B-2, no permite la residencia legal ni el trabajo en el país, y su uso indebido puede resultar en deportación.

El incumplimiento del tiempo de estadía autorizado es una de las principales razones para la deportación. La fecha de vencimiento del estatus se encuentra en el Formulario I-94, y exceder este plazo puede llevar a la detención hasta el juicio en la Corte de Inmigración o hasta la deportación. Además, si el motivo de la visita no coincide con lo declarado previamente, esto también puede ser motivo de deportación.

En caso de que las autoridades de CBP detecten alguna de estas irregularidades, no solo se corre el riesgo de ser deportado, sino que también se podría enfrentar la revocación de la visa y la prohibición de ingreso a Estados Unidos por varios años.

Para aquellos que deseen extender su estadía en el país, Uscis permite solicitar un cambio de estatus de no inmigrante si se cumplen ciertos requisitos. Estos incluyen haber sido admitido legalmente con una visa de no inmigrante, mantener un estatus válido, no haber violado las condiciones de dicho estatus y no haber cometido delitos que lo hagan inelegible.

Es importante destacar que no se necesita solicitar un cambio de estatus si la admisión fue por razones de negocios y se desea permanecer por placer, siempre que la estadía autorizada no haya expirado.