Epa Colombia compartió video junto a Valentino y lanzó sablazo a Andrea Valdiri: “Que no me cierren mis cuentas”

Valentino Lázaro ha sido tendencia en los últimos días tras lanzar duras acusaciones contra Andrea Valdiri, a quien señaló como responsable del cierre de su cuenta de Instagram. Según el influencer, esto ocurrió después de haber confesado que Valdiri lo había decepcionado. Lázaro afirmó que ella utilizó el correo de su mánager para eliminar su perfil.

Ante estas declaraciones, Andrea Valdiri no dudó en responder a través de sus historias de Instagram, donde intentó desmentir las acusaciones y aseguró que Valentino solo busca fama. La barranquillera afirmó que él opina sobre conflictos que no le competen para monetizar en sus redes sociales. Además, advirtió que, de encontrárselo en persona, lo agrediría físicamente.

Los enfrentamientos entre Valdiri y Lázaro han generado numerosos comentarios en redes sociales. Sin embargo, en una reciente intervención, Epa Colombia pareció sumarse a la disputa, mostrando su apoyo a Valentino. La empresaria e influencer compartió un video en el que se encontró con Lázaro y aprovechó para respaldar sus acusaciones contra Valdiri.

En el breve clip, Epa Colombia se acerca a Valentino y comenta: “Que no me cierren las redes sociales, por favor... Sin tumbar redes sociales”. A esto, Valentino respondió: “Amor, ¿es verdad o no es verdad lo que dije?”, refiriéndose a las acusaciones contra Valdiri. “Sí, es verdad”, respondió Epa, mostrando su apoyo al influencer.

Valentino además aseguró que ha sido amenazado solo por decir la verdad en los pódcast a los que ha sido invitado. “Es que ya uno no le puede decir la verdad a la gente, porque luego lo mandan a golpear a uno” dijo Valentino, “que cosa tan horrible”, respondió Epa. “Te topaste con él que no es, no les tengo miedo”, añadió el influencer.

La aparición de Epa junto a Valentino no fuel del agrado de los internautas, quienes no dudaron en comentar sobre el polémico encuentro. “Que horror tener una amiga como Epa”, “que fastidio la gente como ustedes”, “qué vieja tan doble”, “uy no, gas”, “Dios me libre de una amiga como Epa”, “después de llorarle a la Valdiri, gas”, fueron algunas de las reacciones.

Epa Colombia habría arrepentido contra valentino hace unos días

La aparente amistad de la empresaria de keratinas con Valentino llega a tan solo días de que ella en sus redes sociales asegurara que él solo busca figurar la polémica para hacer dinero en redes sociales.

“Valentino es un gay que es chismoso, que le gusta estar en todas las polémicas para llamar la atención, para luego hacer Tiktoks y tener muchos Likes… Porque si hablamos de lo que aporta o que haces con esos seguidores, pues nada, porque Dios así tampoco bendice”, dijo la empresaria en un video anterior.

Incluso Epa aseguró que no esperaba nada de Valentino por demostrar que solo tenía interés en lucrarse y hablar mal de las otras personas. “¿Qué se puede esperar si se lucran de las redes sociales?, no tienen a Dios en su corazón, hablan mal de todo mundo, son amigos de todos, me dice a mí una cosa, luego allá a la otra le dice otra... eso es un chisme en el mundo de las redes sociales y cuando hay un evento todos se saludan de beso”, añadió Epa.

Aunque el video recibió el apoyo de los internautas, recién fue compartido, también fue usado para lanzarle críticas a Epa. “Demasiado falsa esta mujer”, “en fin la hipocresía”, “es más falsa que las cirugías mías”, “esa hipocresía los hace tal para cual”, “con esto le dio la razón a Andrea”, “después llama a la Valdiri a decir que la perdone”, “a la Epa también le gusta monetizar con la polémica”, fueron las reacciones de los seguidores.

Ante las imágenes y videos compartidos por la empresaria recientemente, los internautas están a la espera de más detalles, pues en el video se alcanza a escuchar que Epa quiere hacerle algunas preguntas a Valentino sobre el tema.