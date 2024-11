Asesor del comisionado de Paz, Otty Patiño, fue acusado de conflicto de intereses en Colombia

Según Jiménez se trata de palabras de desprestigio que provienen del ELN - crédito Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Álvaro Jiménez Millán, exmilitante del M-19 y actual asesor del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se encuentra en el centro de una controversia en Colombia. Según información de El Tiempo, Jiménez está vinculado a la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), una ONG que ha recibido asignaciones del Gobierno para realizar labores de desminado en el país. Esta situación ha generado sospechas de un posible conflicto de intereses, dado que Jiménez también participa en mesas de diálogo con grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.

Durante una reunión de alto nivel en el Ministerio de Defensa, se discutió la asignación de nuevas zonas para desminado, un proceso que involucra significativos recursos de cooperación internacional provenientes de países como Estados Unidos, Alemania y Canadá. En este contexto, uno de los asistentes solicitó que no se le asignaran más zonas a la CCCM hasta aclarar las acusaciones de conflicto de intereses y supuestos negocios millonarios relacionados con Jiménez.

Jiménez, que fue designado por el presidente Gustavo Petro como coordinador para los diálogos con el Clan del Golfo, ha negado cualquier inhabilidad para desempeñar sus funciones. Según él, las acusaciones provienen del ELN, que busca desacreditarlo moralmente. Además, Jiménez asegura que la CCCM no recibe fondos oficiales, sino cooperación internacional, y que su rol en la ONG se limita a la parte internacional, sin vínculos con Colombia.

“No trabajo con Aicma. Soy asesor del comisionado en procesos de paz, no en temas de desminado. Me contrató el Pnud para apoyar al Gobierno”, aseguró Jiménez. A lo anterior, añadió que la “Cccm no recibe plata oficial, es cooperación internacional”.

La CCCM, fundada en el 2000, ha crecido significativamente en términos de ingresos, registrando 22.409 millones de pesos en 2023. Además de sus actividades en Colombia, la ONG tiene proyectos en países como Siria, Irak y Venezuela. A pesar de que Jiménez afirma haber dejado la dirección de la CCCM, documentos internos sugieren que sigue involucrado en la gestión de recursos internacionales.

Según Jiménez, “como hubo ruptura en el ELN buscan culpables. Han dicho que Otty y yo creamos una estrategia, pero es falso. La forma de matarme moralmente es diciendo que soy un corrupto. Me atacan porque estuve en una reunión con Comuneros del Sur (autorizada por Danilo Rueda), en la que dijeron que querían avanzar en la paz. Pero me retiré de la mesa con el ELN cuando Otty me dijo que lo acompañara en su designación como comisionado”.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ha defendido a su asesor, calificando las acusaciones como infundadas y destacando el compromiso de Jiménez con los esfuerzos humanitarios. Sin embargo, funcionarios del Gobierno han comenzado a revisar las asignaciones de zonas de desminado a la CCCM y los fondos que ha recibido.