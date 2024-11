César Escola habló de la infidelidad que sufrió con una expareja: “Fue mucho tiempo de dolor”

César Escola compartió una experiencia de infidelidad que vivió en el pasado - crédito @cesarescola/Instagram

El músico, compositor, presentador y director musical César Enrique Escola Becerra, conocido por su participación como jurado en el programa de televisión Yo me llamo, compartió una experiencia personal de infidelidad que vivió hace años.

Durante una entrevista en el programa Bravíssimo, de Citytv, el colombo-argentino relató un episodio doloroso de su vida, que coincidió sorprendentemente con una historia narrada en su espectáculo actual, La noche de amor, un show que combina música, humor y amistad, que se presenta en el Casino Hollywood, de Bulevar Niza.

Según César, al llegar a su apartamento, encontró una situación inesperada que le causó un profundo dolor, un desengaño que le tomó años superar.

En el nuevo proyecto de César Escola, él habla de sus decepciones amorosas - crédito cortesía

“En el show Michelle Santos cuenta una historia y fue increíble, porque cuando ella lo empieza a contar, porque los textos no se ensayan (…) El público va a decir que estoy mintiendo, pero es la misma historia lo que me pasó a mí hace muchísimos años. De llegar al apartamento y tenían dos llaves y una matera en la mano de regalo, se abre la puerta de la habitación, se asoman y me dicen, puedes volver en 30 minutos y me fui. Fue durísimo”, contó el compositor para el medio citado.

Además, el director musical contó que duró tres años de “tusa” por lo que le sucedió: “Resulta muy común de que a la hora del desengaño, ese tipo de desengaños que uno descubre en el lugar, en ese momento que le están metiendo los cuernos (…) En mi caso fue mucho tiempo de dolor, en el show tres años de tusa. Hay gente que sufre mucho”.

Yo me llamo, un programa de música de Caracol Televisión, busca encontrar al doble perfecto de artistas famosos. Este reality ha contado con la presencia constante de figuras como Amparo Grisales y César Escola, que han sido fundamentales desde sus inicios. El concurso ya anunció su regreso e inició sus inscripciones para nuevos talentos.

El maestro Escola vuelve a Yo me llamo - crédito Yo me llamo

Escola, además de su papel en Yo me llamo, ha participado en otros proyectos televisivos como La Descarga y Klass 95, demostrando su amplio conocimiento musical. Su carisma y sencillez frente a la pantalla le han ganado el cariño del público, lo que le ha permitido ser parte de diversos programas de televisión en el país.

El trabajo de César Escola no se limita a la televisión. Recientemente, ha llevado su talento a los escenarios junto a personalidades como Carlos Calero, donde la música es la protagonista. En su espectáculo La noche de amor, Escola comparte con el público experiencias personales, como la mencionada infidelidad, y ofrece consejos sobre cómo superar el dolor emocional, un tema que ha sido llamativo para el público durante sus presentaciones.

“Que bueno éxitos y más éxitos”; “Cesitar los mejores deseos y mucho éxito!!!🔥”; “Deseo que su proyecto de la mano de Dios crezca mucho, pero mucho. En el momento me quedo con las ganas de verlo….Espero poderlo ver pronto. Mil bendiciones. 🙏”; “Bello éxitos👏”; “👏linda voz”; “Grande Cesar querido”; “Que voz tan espectacular”; “Wow, tremendo... Se lo tenía muy guardadito.😍; “Que bueno show, felicidades”, son algunas de las reacciones de los internautas acerca del show del el colombo-argentino.

César Escola y su hijo Martín - crédito @cesarescola/Instagram

En el ámbito personal, César Escola es padre adoptivo de Martín Escola, que llegó a su vida en 2005. Martín, ahora en sus veintes, ha sido una fuente de alegría y amor para Escola, que comparte recuerdos de sus viajes juntos en su cuenta de Instagram. El músico ha expresado en varias entrevistas lo especial que es ser padre y cómo ha influido positivamente en su vida.

Su experiencia lo ha consolidado como un experto en música, lo que le ha permitido ser jurado en programas como Do Re Millones y La orquesta de la fortuna. A pesar de los desafíos personales, el maestro Escola continúa siendo una figura influyente en la televisión y la música colombiana.