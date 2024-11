Marcela Reyes le estaría montando competencia al emprendimiento de fajas de Yina Calderón: así reaccionó la influenciadora

Ambas DJ veden productos de fajas - crédito @fajasyinacalderonoficial- @lipoboostmr/Instagram

La influencer huilense Yina Calderón es dueña de la empresa Fajas Yina Calderón, dedicada a la fabricación y comercialización de fajas moldeadoras.

La compañía, fundada por la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, se ha posicionado en el mercado colombiano con productos diseñados para realzar la figura y brindar comodidad a sus compradores.

Sin embargo, su colega Marcela Reyes también montó un emprendimiento de fajas ‘levanta cola’. Asimismo la creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida en las redes sociales como la Barbie colombiana, vende unas fajas tipo cinturilla.

La empresaria e influenciadora dijo que el mercado es muy grande y ella también puede vender - crédito @Maschismesdefamosos/TikTok

Ante esta competencia, los usuarios en las redes sociales se preguntan si Calderón estaría molesta por los negocios de sus amigas, ya que ella venden los mismos productos en su empresa.

Gracias a la insistencia de los usuarios en las redes sociales, Yina contestó: “No me molesta para nada, para nada. Ni que la barbie saqué cinturilla, ni que Marcela saque levanta cola, para todo el mundo hay, el mercado es muy grande y hay demasiados clientes. Mis cinturillas tienen una diferencia muy grande, mis levanta cola también, entonces no pasa nada, para todo el mundo hay”.

Además, la empresaria bogotana Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, volvió a realizar publicidad en sus redes sociales, ya que antes lo tenía prohibido después del problema legal que tuvo después de que se grabó mientras que dañaba partes de una estación de Transmilenio en 2019.

La influenciadora afirmó que su amiga y colega puede hacer publicidad de otra marca de fajas porque ese es su trabajo - crédito @@Maschismesdefamosos/TikTok

Así que Barrera le está haciendo publicidad en sus redes a una empresa de faja colombiana, así que muchos usuarios le preguntaron a Calderón que si esto causó un problema entre ellas: “No hay nada de malo. En estos momentos Epa está haciendo publicidad, creo que ella no podía por algún motivo legal, ya puede hacer publicidad. Esa empresa le pagó, la contrató, es su negocio y es su trabajo. Para todo el mundo hay, yo soy cero odiosa con el tema de las fajas, es más yo le confecciono las fajas a varias marcas conocidas de ustedes (...) entonces para todo el mundo hay nenes, o sea, no pasa absolutamente nada”.

A pesar de que Yina ya salió a aclarar que esta situación no le molesta, sus fanáticos insisten con el tema y algunos catalogan de “envidiosa” y “copiona” a Reyes: “Marcela Reyes es una copiona también se puso venda de boxr”, escribió un usuario, así que la huilense salió a defender a sus amigas: “Nenes, es la última vez que contesto esta pregunta, ni Marcela Reyes es copiona, ni la Barbie por sacar cinturilla, ni Epa Colombia por hacer publicidad de fajas, o sea, para todo el mundo hay, para mi hay clientes y para ellas hay clientes. Yo no soy la dueña de las fajas. Que yo tenga una empresa de fajas no quiere decir que ninguna de mis conocidas o amigas puedan iniciar también negocio de fajas, no, es más lo que necesiten a la orden. Yo llevo 10 años dándole a este mercado y si les puedo ayudar en telas, dándoles proveedores, en datos, ¡hágale de una! Eso para todo el mundo hay, yo estoy en un taxi y hay como 20 taxis al rededor y todos llevan un servicio, relájense”.

La empresaria reveló que no siente envidia de que ellas tengan su emprendimiento - crédito @EntretenidosClips/TikTok

La respuesta de Calderón generó comentarios positivos en las redes sociales. “Me encanta como has madurado, sin envidia, ni malas energías a los demás. Llegaras muy lejos”; “Eso mi Yina nada de envidia, chévere una amiga así. A todos le alumbra el sol”; “🥰 Súper chévere tu modo de pensar”; “Por eso Dios te ayuda y te proteja por no ser envidiosa y esos comentarios son para dañar la amistad con Epa, no se dejen la amistad. ante todo.😇”; “Yina que emprenda el que quiera, esa es la respuesta para todos hay y mientras usted no sufra de envidia mi Dios le exalta su emprendimiento”, son algunas reacciones de los fanáticos de la huilense.