Jessica Cediel presentó la larga lista de exigencias en la que detalló cómo le gustan los hombres: “Un cerebro sexy”

La presentadora Jessica Cediel se dio a conocer por su paso por el concurso de belleza Señorita Bogotá, y luego formó parte de programas como Bravíssimo, Muy buenos días y, actualmente, en La descarga.

La bogotana también fue pareja de Pipe Bueno, con quien tiene una estrecha relación de amistad, después de años de haber puesto punto final al romance.

En repetidas ocasiones, la vida sentimental de la también modelo ha sido blanco de comentarios entre sus seguidores, quienes se preguntan qué pasa con Cediel que no logra consolidar una relación estable.

El último romance que se le conoció a la presentadora fue junto a Mack Roesch en 2019, con quien terminó en 2020 después de diferencias socioculturales y una pesadilla tras los ataques que propinó el hombre contra la colombiana.

Cediel que ha destacado su cercanía con Dios en sus recientes publicaciones, incluso, afirmando que pasa por un proceso de sanación, recientemente se refirió nuevamente al amor en una publicación de la que detalla eso que le gusta de un hombre.

A través de sus Instastories, la comunicadora dejó algunas pistas de varias características que le gustan en un hombre, que giran alrededor de la caballerosidad.

“Me encanta la caballerosidad en un hombre: de esos que te aman y respetan tanto, que en lugar de darte dolores de cabeza, te dan seguridad emocional”, empezó por decir en la publicación de su cuenta de Instagram. Pero esta no fue la única cualidad que resaltó la bogotana, pues también mencionó el respeto, la dulzura y “los que escuchan dándote su atención”, sin dejar de lado a los que abren las puertas del carro y le ayudan con su silla al sentarse.

Pero no son los únicos detalles que tiene en cuenta la presentadora bogotana, pues además de todas las cualidades antes descritas, también hay algunas en las que la inteligencia como la ternura se apoderan de sus emociones: “De esos que tienen un cerebro sexy” y “de esos que te iluminan con una sonrisa”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos no dudaron en desaprovechar la oportunidad de preguntarle si estaba dispuesta a recibir hojas de vida si cumplían todos esos requisitos, con mensajes como: “Es lo mínimo que deberíamos recibir las mujeres cuando nos interesa alguien”; “si yo tuviera todas esas cualidades no andaría soltero”; “me recibes mi hoja de vida, es para postularme a un ladito de tu corazón”, entre otros.

¿Jessica Cediel y Mateo Carvajal juntos? Esto se sabe

Después de tres años de haber sido blanco de comentarios en redes sociales debido a la cercanía que tenían, Jessica Cediel y Mateo Carvajal vuelven a ser tendencia por el cruce de mensajes que ambos tuvieron, avivando los rumores de una curiosa cercanía.

Pese a que Cediel es 10 años mayor que la expareja de la presentadora Melina Ramírez y padre de su hijo Salvador, todo parece indicar que la edad no es impedimento para la también modelo bogotana que no ha sido indiferente a los mensajes de su pretendiente, tal y como sucedió en el pasado cuando aceptó salir con él para conocerlo en “plan de amigos”.

“Hola, buenos días...”, fue uno de los mensajes que se pudo leer de Carvajal en una de las fotos en las que la presentadora posa sensual en ropa interior. Jessica no fue indiferente al corto saludo y contestó con dos emoticones, uno de carita feliz y otro de sol, lo que indicaría que es otro: “Muy buenos días”, adicionalmente indicó que le gustaba el mensaje del también empresario paisa.

El paisa no estaría en problemas con este coqueteo, ya que dio por terminada su relación con la modelo Stephanie Ruiz, después de algunas diferencias irreconciliables.