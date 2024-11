Así fue el debut de Sebastián González, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, como presentador en ‘Noticias RCN’

El actor debutó como presentador en el Canal RCN - crédito @sebasgonzalezo/Instagram

Sebastián González, conocido por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha dado un nuevo giro a su carrera al convertirse en presentador de la sección de entretenimiento de Noticias RCN.

Junto a la periodista Dominica Duque, González se encarga de llevar las noticias de entretenimiento a los hogares colombianos en la emisión de las 7 de la noche.

El actor expresó su entusiasmo por esta nueva etapa a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción por cumplir el sueño de llegar a los televidentes colombianos como presentador.

“Ayer comenzamos una nueva aventura, un nuevo reto, algo que desde hace muchos años soñaba, poder presentar y llegar a los hogares colombianos, para conectar y compartir con todos ustedes. Tengo suerte de estar rodeado de profesionales de altísimo nivel pero sobre todo de seres humanos maravillosos, de un corazón gigante, que me han enseñado y apoyado en este proceso. Aquí todo se hace con el corazón, con pasión y siempre apuntando a ser mejores cada día”, escribió González en su cuenta de Instagram, destacando el apoyo recibido de sus seguidores.

El mensaje del nuevo presentador fue buen recibido por su comunidad de fanáticos, que comentaron palabras de apoyo por esta nueva etapa en su carrera profesional: “Excelente 🔥”; “Mi Sebastián Dios te bendiga siempre y recuerda la ética primero .👌”; “Me encantó este esquema de experiencia y juventud. Se ve y se siente todo más fresco y no tan acartonado. Ahora a tener un esquema de noticias de todo el país porque no es justo que en redes salgan primero las cosas relevantes y de primicia mientras q en la tv están hablando de cosas no tan importantes o de menor relevancia”; “Felicitaciones a nuestro hermoso y talentoso Sebas, que dicha poder verte todos los días 😍”.

La incorporación de González es parte de una serie de cambios en Noticias RCN, que busca renovar su imagen y ofrecer una perspectiva fresca en su programación. La elección de un hombre como presentador principal de la sección de entretenimiento es una novedad para el canal, que tradicionalmente ha contado con mujeres en ese rol.

Además de Sebastián y Dominica Duque, el equipo de Noticias RCN se ha fortalecido con la llegada de la exatleta de talla mundial Caterine Ibargüen, que se encargará de la sección de deportes, y la reconocida periodista Mónica Jaramillo, que liderará la sección central del informativo.

La novia del actor Alejandro Estrada y actual participante de MasterChef Celebrity 2024, que regresa a Noticias RCN, aporta su amplia experiencia en televisión y una visión renovada sobre el entretenimiento. Duque considera que la sección debe ser una mezcla de diversión, dulzura, picante y sensualidad, lo que permitirá conectar con el público de una manera más cercana y entretenida: “La receta perfecta de la sección de entretenimiento debe tener algo de diversión, dulzura, picante y algo de sensualidad”.

La química entre González y Duque promete ser un elemento clave para el éxito de esta nueva etapa del noticiero. Ambos presentadores han manifestado su intención de ofrecer un contenido que no solo informe, sino que también entretenga, creando una conversación con los televidentes más que un simple noticiero.

El actor caleño ha desarrollado una carrera destacada en televisión y teatro tanto en Colombia como en México. Su trayectoria comenzó en 2010 al participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde alcanzó la final y obtuvo el segundo lugar.

En el país, González es reconocido por su participación en la telenovela Chepe Fortuna y en series como Mujeres al Límite y Tu Voz Estéreo. En 2014, se trasladó a México para ampliar su formación actoral y participó en producciones como La rosa de Guadalupe, El señor de los cielos y La piloto. En 2024, regresó a Colombia y se integró al reality La casa de los Famosos Colombia, donde llegó a la final, destacándose por su estrategia y habilidades sociales.