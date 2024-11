A tiros acabaron con la vida de un pastor cristiano mientras veía el partido de la selección Colombia: autoridades barajan una posible confusión

Los dos sicarios llegaron en una motocicleta hasta una tienda ubicada en el barrio Las Palmeras, en Cartagena, Bolívar. Allí uno de ellos descendió y le disparó en repetidas ocasiones a la víctima, que murió en el lugar - crédito Anel Dasiris Altamiranda/Facebook y Google Maps

Las autoridades en Cartagena se encuentran adelantando la investigación para determinar los móviles que llevaron a que un sicario terminara a tiros con la vida de un hombre identificado como Salvador Zapateiro Mercado (47 años), la noche del martes 19 de noviembre de 2024, cuando junto a varios compañeros de trabajo, observaba el juego de las eliminatorias sudamericanas, entre Colombia y Ecuador.

En total fueron cinco los disparos, de ellos dos dieron en la cabeza y la espalda del hombre, que luego se supo era un conocido pastor cristiano que predicaba en la iglesia Pentecostal ubicada en el barrio Los Alpes, y combinaba su labor con el oficio de latonero en un taller de mécánica cercano al punto en donde fue ultimado por el sicario.

A raíz de todos los detalles que se conocieron, de forma no oficial en el lugar de los hechos, y días después del crimen, la familia del hombre aclaró en entrevista con el diario El Universal, que Zapateiro Mercado no se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas como se mencionó en varias publicaciones.

Adicional, una de las hermanas del pastor aseguró que por la lluvia que se registraban a esa hora, el pastor y sus compañeros de trabajo decidieron escampar viendo el juego en una tienda cercana, sin la menor sospecha de lo que ocurriría.

Los hechos ocurrieron por esta calle:

El minuto a minuto del crimen

De acuerdo con la información que han recopilado de momento las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto a las declaraciones hechas por el coronel Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar), ya se están analizando todos los materiales probatorios para poder dar con el paradero de los sicarios y así capturarlos.

Dentro de la evidencia que se ha recolectado están los videos de algunas cámaras de seguridad del sector, testimonios de los transeúntes, compañeros de trabajo y familiares de Zapateiro Mercado, con el fin de establecer la ruta de escape y la identificación e individualización de los dos hombres que, minutos antes, llegaron hasta una de las calles de la urbanización Las Palmeras, y en una de las calles de la manzana 40, donde queda ubicado el establecimiento conocido como El Vendaval.

Allí, y tras divisar a su objetivo, uno de los sicarios descendió de la moto, mientras el otro quedó con el vehículo encendido para emprender la huida apenas impactara a su víctima. Acto seguido, el primer pistolero dio un par de pasos, y ante varias personas que también observaban el juego en la tienda, accionó el arma de fuego.

Ninguno de los compañeros de trabajo de Zapateiro Mercado ni las demás personas que a esa hora veían el encuentro de fútbol, sufrieron heridas, y de hecho, el sicario aprovechó que la mayoría estaba de espaldas mirando hacia el televisor, situado hacia el interior de la tienda, por lo que muchos no tuvieron tiempo de reaccionar para identificar el rostro del asesino. Lo único que pudieron hacer fue resguardarse en medio de las detonaciones, que se escucharon pasadas las 7:25 de la noche, según los reportes preliminares. Es decir, ya se estaba disputando el segundo tiempo del juego cuando se presentó el crimen.

El pastor Salvador Zapateiro Mercado estuvo una temporada oficiando como pastor fue pastor en la Iglesia Pentecostal de Berastegui, un centro poblado ubicado en jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, antes de establecerse en Cartagena - crédito Anel Dasiris Altamiranda/Facebook

La posible equivocación de la que hablaron las autoridades

Alrededor del crimen del pastor Salvador Zapateiro Mercado, la Policía comentó que una de las hipótesis que han tomado fuerza hasta el momento es que este asesinato podría tratarse de una equivocación.

“Mi hermano era un hombre sin problemas ni amenazas. Una persona muy comprensiva, colaboradora, servicial, muy pasiva. Él solo entró a la tienda porque estaba lloviendo y se quedó viendo el partido. No tenemos idea de qué pasó, yo me enteré cuando estaba en mi casa y me avisaron. Cuando fui al sitio, ya habían realizado el levantamiento”, le manifestó una hermana de la víctima al mismo medio local.

No obstante, los familiares de la víctima tampoco expresaron que el pastor, que hace cerca de tres años había comenzado sus trabajos relacionados con latonería y pintura, hubiese recibido amenazas en contra de su vida en semanas pasadas.

Otro de los detalles que está siendo analizado por los peritos judiciales referente a este caso es si puede estar conexo con un doble homicidio que se presentó por el mismo sector solo nueve horas después del crimen del pastor Zapateiro.

El doble asesinato se perpetró la madrugada del miércoles 20 de noviembre de 2024 alrededor de las 4:40 a. m., momento en el que sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron a un mototaxista de 34 años, identificado como Armando Polo Navarro, y dispararon contra él y el pasajero que iba de parrillero, Armando Gutiérrez, de 56 años, y de quien se aseguró en la zona, trabajaba como vigilante.

Este fue uno de los mensajes de condolencia que se hallaron en redes sociales luego de conocerse el crimen del pastor Salvador Zapateiro Mercado, en Cartagena - crédito Comunicaciones Ipuc La Castellana Montería/Facebook

De momento las pesquisas continúan avanzando, y a través de varios mensajes en redes sociales, familiares, allegados y miembros de la comunidad de la glesia Pentecostal Unida de Colombia dejaron sentidos mensajes de condolencia donde lamentaron su inesperada partida, y confían en que las investigaciones puedan llegar a buen puerto, y que se puedan aprehender a los dos sicarios que silenciaron para siempre al pastor Salavador Zapateiro Mercado.